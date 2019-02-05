Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

