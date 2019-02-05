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Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A.

TUTUKLANDILAR
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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