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Dövülerek öldürülen Hatice Şimşek’in üst komşusu: “Sürekli dövüyordu“

23.12.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılamasına devam edildi.

Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada Şimşek’in üst komşusu kadın, “ Her gece dövüyordu” sözleri damga vurdu.
Antalya’da, 2 Ağustos tarihinde polislere ağlayarak, “Düştü” dediği sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında “Kasten öldürme ve hürriyeti yoksun kılma” suçlarından 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Gökhan Çınar’ın yargılanmasına devam edildi.
Gökhan’ın kız kardeşi Ümran Ç, ile sevgili Süleyman A.’nın da yargılandığı davada üst komşu Aslı Ş.’nin verdiği, “Her gece dövüyordu” ifadesi duruşmaya damga vurdu.
5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çınar, cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemini (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan kız kardeşi Ümran Ç. ile birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman A. salonda hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise öldürülen Hatice Şimşek’in kardeşi Ömer Ş. ile avukatlar yer aldı.

"Hatırlamadı"
Mahkeme başkanı yargılanan sanıkların cinayet öncesi ve sonrasında nerede oldukları gösteren telefon yer sinyallarinin geldiğini kayıtlara geçti. Gökhan Ç. ve Ümran Ç.’nin ayrıca alkollü araç kullanmaktan kayıtlarının bulunduğunu açıkladı. Sanıklardan Ümran Ç.’ye önceki ifadelerindeki olay günü saban saat 05.00’de Gökhan’nın yanında ayrıldığını söylediğini, gelen telefon sinyallerinde ise saat 11.00 sularında evden çıktığını tespit ettiğini kaydederek niye yalan söylediğini evden ayrıldığında Hatice Şimşek’in ne durumda olduğunu sordu. Ümran Ç. ise saatleri tam olarak hatırlamadığını söyledi

"3 yıldır birlikte yaşıyoruz"
Mahkemenin kaç yıldır birlikte yaşıyorsunuz sorusuna ise Ümran Ç. ve Süleyman A. “3 yıldır” cevabını verdi. Süleyman A.’nin olay günü Ümran’ı almak için Gökhan’ın evini 4-5 saat aradığını söylemesi mahkeme heyetini kızdırdı. Ümran Ç.’nin 3 yıldır birlikte yaşadığı evli sevgilisi Süleyman A.’yı cep telefonunda hangi isimle kayıt ettiğini sordu. Ümran Ç., “Aşkım veya, her şeyim” diye kayıt ettiğini söyledi. Mahkeme başkanı “‘Şerefsiz’ diye kaydetmişsin” Bu doğrumu? deyince Ümran Ç. ‘Hatırlamıyorum’ diye cevapladı.

"Sürekli dövüyordu"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Gökhan Çınar’ın üst komşusu Aslı Ş’nin verdiği ifadeler ise şiddet iddialarını ortaya koydu. Aslı Ş, Gökhan Çınar ile Hatice Şimşek’in 4.5 aydır zemin katta komşusu olduğunu söyledi. Geceleri saat 02.00’den sonra evde tartışma çıktığını ve Gökhan’ın sürekli Hatice’yi dövdüğünü de iddia eden Aslı Ş., “Geceleri sürekli Gökhan Hatice’yi dövüyordu. Polise ben 4 kez bildirdim. Polis geldiğinde Hatice şikayetçi olmuyordu” diye konuştu.
Hatice’nin öldüğü gün ise şiddetli bir gürültü duyduklarını öne süren Aslı Ş, “Ambulans sesini duyunca terliklerimi bile giymeden aşağıya koştum. Ben içeri girdiğimde sağlık görevlileri evin içinde karşımda duruyordu. ‘Eks’ dediler. Gökhan, ‘Ben evde değildim. Hatice düşmüş’ dedi. Bende 3 gündür bu kızı dövüyordun’ dedim” diye konuştu.
Mahkeme Gökhan Çınar’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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