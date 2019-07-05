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Dövülerek öldürülen Ramazan'ın anne ve babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz’ün (31) annesi Kibariye ve babası Halil İbrahim Öksüz, adalet istediklerini söyledi.

Dövülerek öldürülen Ramazan'ın anne ve babası konuştu

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz’ün (31) annesi Kibariye ve babası Halil İbrahim Öksüz, adalet istediklerini söyledi.
Olay, 29 Haziran günü saat 03.30 sıralarında, Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkisinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Öksüz, sağlık ekibinin 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olay sırasında mekanda çalıştığı belirlenen 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin mahkemece serbest bırakılması adada tepkiye neden oldu. Bir araya gelen Ada sakinleri, oturma eylemi ve basın açıklaması yaparak, bu duruma tepki gösterdi.
BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI
Bu arada savcı, 5 kişinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ayrıca olaya daha sonra karışan işletme sahibi bir kadının erkek arkadaşı T.H., olay yerindeki delillerin karartılması emrini verdiği ve olayı organize ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Dün de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı:
‘ADALET YERİNİ BULSUN’
Olay sonrası ilk kez konuşan Ramazan Öksüz’ün annesi Kibariye Öksüz, görüntüler izlenmeden ve adli raporlar gelmeden 8 kişinin serbest bırakıldığını ileri sürüp, duruma tepki gösterdi. "Nasıl adalet bu?" diyen acılı anne, şunları söyledi:
"O zaman gelsinler, dövsünler, öldürsünler sokakta hepimizi. Biz hiç sokağa çıkmayalım, bizim çocuklarımız sokağa çıkmasın. Benim burada içim yanıyor. Olay sırasında madem benim oğluma vurmamışlar, niye polise telefon açıp da durumu bildirmemişler. Olayı mı seyretmişler. Hiç mi arayacak kadar zamanları olmamış. Bir can kolay mı çıkıyor. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Adalet yerini bulsun. Hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Başka anneler ağlamasın, başka çocuklar yanmasın."
Halil İbrahim Öksüz ise, olay sabahı telefon ile aranarak hastaneye çağrıldığını ve oğlu Ramazan’ın öldüğünü öğrendiğini anlattı. Halil İbrahim Öksüz, “Vurdum diyen tutuklanmıyor, vurmadım diyen tutuklanıyor. Adaletsizliğe isyanım var. Hepsinin yargılanması lazım. Cezasını çeksinler. Bozcaada kontrolsüz büyümeden dolayı iş çığırından çıkmaya başlamıştı. Kurban bizim çocuğumuz oldu. Ada artık kontrollü şekilde büyümeli” dedi.

FOTOĞRAFLI

Dövülerek öldürülen Ramazan'ın anne ve babası konuştu

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