Dövülerek yaralanan midilli kurtarılamadı!

Henüz üç yaşında olduğu tahmin edilen Jenna adlı midilli, Pazar günü, Dublin’de bulunduğunda vücudunda ve yüzündeki şişlikler dikkat çekti. Jenna, tüm gece onu kurtarmak için çalışan ekibin tüm çabalarına rağmen Pazartesi sabahı hayatını kaybetti. Bölgede yaşayan sakinler, Cumartesi akşamı Jenna’nın yanında oldukça agresif birileri olduğu gerekçesiyle polise haber vermişti. Tanıklardan biri 15 veya 16 yaşlarında bir erkek çocuğunu Jenna’yı döverken gördüğünü belirtti.

Gönüllülerden oluşan yerel bir kurtarma ekibi yaralanmış olan midilliyi arama çalışması başlattı. Ekibin kurucularından Martina Kenny “Jenna kötü bir şekilde dövülmüştü. Onu hemen araçta bekleyen veterinerin yanına götürdük. Veteriner Jenna’nın yaralarının kötü olduğunu ve vücudundaki kesikler nedeniyle septisemi geçirebileceğini söyledi” dedi.

Kurtarma ekibi, tüm gece Jenna'nın yanında kaldı.

Jenna’ya serumla antibiyotik verildi ve ekip birer saatlik nöbetler halinde midillinin yanından hiç ayrılmayarak durumu takip etti. Nefes almakta zorlanmaya başlayan Jenna gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Martina “Hemen veterineri aradık, ancak veteriner geldiğinde Jenna çoktan ölmüştü. Henüz üç yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Ona yapılan şey çok insafsızca” dedi. Veteriner de ayrıca midillide oluşan yaraların dövülmeye bağlı olduğunu doğruladı. Kurtarma ekibi, Jenna’yı dövenlerin bulunmasını ve yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmalarını talep ediyor.



