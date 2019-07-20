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Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Habibe B.

Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu

Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)- SAMSUN'da, Habibe B. (24), kendisini para vermediği için döven, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla ve kendisini öldürmekle tehdit eden eski sevgilisi Mert A.'dan (26) şikayetçi oldu. Habibe B., "Bana düşmanına vurur gibi vuruyordu. Beni Allah korudu, artık bu adamdan kurtulmak istiyorum" dedi.
Mert A., yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı Habibe B.'den bir süre önce para istemeye başladı. Başta Habibe B., erkek arkadaşına destek olmak için bu parayı verirken bir süre sonra devam etmek istemedi. Bu sırada, bir gün Mert A. yine para istediğinde Habibe B. ile otomobilde tartışmaya başladı. Mert A., Habibe B.'yi darbetti. Bir gözü moraran ve yüzü şişen Habibe B., otomobilden inip kaçtı. Olayın ardından Mert A., Habibe B.'ye mesaj atarak para istemeye devam etti. Başta, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla tehdit eden Mert A., daha sonra Habibe B.'yi ailesini ve kendisini öldürmekle tehdit etti. Mert A., Habibe B.'ye her ay maaşının 2 bin TL'sini kendisine vermesini söyleyip, daha sonra 'parayı eline almadan gelme, seni öldürürüm' mesajı attı.
Tehditlerden korkan ve kendisi ile yakınlarının hayatından endişe eden Habibe B., işini bıraktı. Habibe B., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Olayı anlatan Habibe B., "5 yıldır birlikteliğimiz vardı, çok sık görüşmüyorduk. Maddi durumu olmadığını söylüyordu ve savcıya da söylediğim gibi ilk başlarda kendi isteğimle para vermiştim. Ailem bunları öğrendikten sonra onu benden uzaklaştırdı ve ayrıldık. Sonrasında yeniden bir araya geldik ve yine benden para talep etmeye başladı. Aslında durumu iyiydi fakat yine de istiyordu" dedi.
'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'
Tehdit ve şantaja maruz kaldığını öne süren Habibe B., "Benim kredi başvuruma onay gelmedi fakat ben buna kendisini inandıramadım. Ardından beni, ailemi öldürmekle tehdit etti. Evimin yakınına gelerek beni de öldürmekle tehdit etti. Bir defa da para vermediğim için beni arabada darbetti. Beni görüntülerimi yayınlamakla tehdit etti. Böyle bir görüntü olup olmadığını bilmiyordum. Beraber kaldığımız zamanlar çekmiş olabileceğini düşünerek korktum. Onları internete koymakla tehdit etti. Sürekli şantaj yapıyor ve beni darbediyordu. Ben de korkudan evden çıkamıyordum. İşime gidemiyordum, il dışına çıkamıyordum. Can güvenliğim tehlikede yaşıyorum. Bana düşmanına vurur gibi vuruyordu. Beni Allah korudu, artık bu adamdan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

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Dövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi olduDövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi olduDövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi olduDövüp, şantajda bulunduğu iddiasıyla eski sevgilisinden şikayetçi oldu

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