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Dövüş için kullanılan horozlara yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Mersin'de, polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan 29 dövüş horozunun bakım ve tedavileri yapılıyor - Horozların yetiştiricileri tarafından dövüş sırasında yakalanmalarını engellemek için tüylerinin yolunduğu, ibiklerinin kesildiği, dövüşe yönlendirmek için de bazı yerlerinin de jilet ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, yasa dışı dövüşlerde kullanılan 29 horoz bakıma alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine horoz dövüşü yapılan yerlere operasyon düzenledi.

Çalışmada, dövüştürüldüğü tespit edilen 29 horoza el koyan ekipler, kanatlı hayvanları bakımları yapılmak üzere Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü.

İlk incelemelerde yetiştiricileri tarafından dövüş sırasında yakalanmalarını engellemek için tüylerinin yolunduğu, ibiklerinin kesildiği, dövüşe yönlendirmek için bazı yerlerinin de jilet ve bıçaklarla yaralandığı belirlenen horozlar, tedavi edildi.

Veterinerler tarafından sağlığına kavuşturulan horozlar, Berdan Nehri kıyısına kurulan parkta doğal şekilde yaşamaya başladı.

Bakım ve tedavilerinin ardından sahiplendirilen horozların, besicileri ve kalacakları yer de ekipler tarafından inceleniyor.

Tarsus Hayvan Parkı Müdürü Mesut Özdemir, kanatlı hayvanların kendilerine geldiğinde ağır yaralarının olduğunu belirterek, "Bu horozların birçoğu çok ağır şekilde yaralanmış halde geliyorlar. Kurtulanlar ve uzun süre tedavisi devam eden horozlarımız burada bizim misafirimiz olarak kalıyorlar." ifadesini kullandı.

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