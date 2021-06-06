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Dövüş için özel ring! Baskın düzenlendi, suçüstü yakalandılar

06.06.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe baskın düzenlendi. Polis ekipleri, çıkan arbedeyi dağıtmak için dernekte bulunanlara biber gazıyla müdahale ederken 69 kişiye, 431 bin 250 lira ceza para cezası kesildi.

Dövüş için özel ring! Baskın düzenlendi, suçüstü yakalandılar

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti.

DÖVÜŞ İÇİN ÖZEL RİNG

Polis, derneğin horoz dövüş düzenlediği binaya baskın yaptı. Dövüş için özel olarak hazırlanan ringde horoz dövüştüren 69 kişi, suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin, polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı. Polis ekipleri, çıkan arbedeyi dağıtmak için dernekte bulunanlara biber gazıyla müdahale etti.

431 BİN TL CEZA

Aralarında horoz sahiplerinin de bulunduğu 69 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve horoz dövüştürmekten toplam 431 bin 250 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, 20 horoza el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis Kırıkkale

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