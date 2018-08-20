Dövüş ringlerinden kurtardığı köpeğini çalana seslendi 'Hayvan sevgin varsa geri getir'

Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) KONYA'da Mustafa Malcı'nın köpek dövüşlerinde yaralı halde bulup, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde beslediği 'Paşa' adanı verdiği Aksaray Malaklısı cinsi köpeği çalındı. Köpeğini çalan hırsıza seslenen Malcı, Bizim gibi içinde hayvan sevgisi varsa köpeğimizi getirsin. dedi. Hırsızlık anı da güvenlik kamerasına kaydedildi. HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA Olay, 8 Temmuz Pazar günü merkez Karatay ilçesi Gülistan Caddesi'ndeki özel sanayi sitesinde meydana geldi. Bir iş yerinin bahçesinde bulunan Aksaray Malaklısı cinsi köpek, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından demir kapı üzerinden atlatılarak çalındı. Şüphelinin yaklaşık 80 kilo olan köpeği güçlükle kucağına kaldırıp, demir kapı üzerinden atlattığı o anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 'İÇİNDE HAYVAN SEVGİN VARSA GERİ GETİR Olayın ardından köpeğinin çalındığını fark eden Mustafa Malcı, polise şikayette bulundu. Malcı, kaybolan köpeğini, 2 yıl önce köpek dövüşlerinde yaralı halde bulup, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde besleyip 'Paşa' adını verdiğini söyledi. Pazar günleri tatil olduğunu gün içerisinde gelip yiyecek verdiğini ifade eden Malcı, Bizden yarım saat önce gelip köpeğimizi çalmışlar. Güvenlik kameralarını incelediğimizde defalarca iş yerimizin önünden geçen bir kişinin, bahçeye girip köpeği çaldığını gördük. Polise şikayette bulunduk, adli süreci başlattık. Köpeği 2 yıl önce yaralı halde bulduk. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavilerini yaptırdık. Bulduğumuz da vahşi bir hali vardı. Zamanla verilen eğitimler onu daha uysal hale getirdi. Biz ona gözümüz gibi baktık. İnsanlara sevgiyle yaklaşır hale geldi. Köpeğimizi çalan arkadaşa seslenmek istiyorum. Bizim gibi içinde hayvan sevgisi varsa, köpeğimizi getirsin bıraksın dedi . Malcı, şüphelinin köpeği bahçeden çıkardıktan sonra da motosikletine bağlayıp götürdüğünü belirtti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

