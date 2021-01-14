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Dövüş sporlarıyla ilgilenen gence, kedilere süt verirken terlikli tükürüklü saldırı

14.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da dövüş sporlarıyla ilgilenen üniversite öğrencisi, sokak kedilerine süt verirken yan binadaki kişilerin terlikli ve tükürüklü saldırısına uğradı.

Antalya’da dövüş sporlarıyla ilgilenen üniversite öğrencisi, sokak kedilerine süt verirken yan binadaki kişilerin terlikli ve tükürüklü saldırısına uğradı. Hakaret nedeniyle başladığı ileri sürülen kavgada mağdur olduğunu savunan genç, “Ya özgüvenleri ya da cehaletleri çok yüksekti. Kavga etsem, kadına yaşlıya el kalkmaz. Ben sakin kalmakla en iyisini yaptım” dedi.
Olay, bu sabah Kepez ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıktığında, kedilerin bir aracın motor kısmında üşüdüğünü fark eden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Çağlayan Adil Cansu (22), evinden bir kaba süt koyup kedilere getirdi. Kediler yan bahçeye kaçınca, Cansu elindeki kabı alıp hayvanları orada beslemek istedi. Bu sırada iddiaya göre yan binada oturan 3’ü kadın 4 kişi duruma tepki göstererek sütü yere döküp, kabı da fırlattı. Bu sırada Cansu, cep telefonuyla kayda girip o anları çekti. Görüntülerde erkek olan kişinin eline sopa alarak Cansu’nun üzerine doğru yürümesi ve tükürmesi yer aldı. Genç bir kadının ise yine Cansu’ya terliğini fırlatıp duvardan atlayarak üzerine doğru koşması yer aldı. Cep telefonu kaydı burada sonlanırken, Cansu polisi arayarak şikayetçi olduğunu söyledi.

“Ben sakin kalmakla en iyisini yaptım”
Olayın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çağlayan Adil Cansu, “Balkondaydım. Hayvanlar arabanın ön kaputunda sıcak olduğu için duruyorlardı. Ben de süt götürdüm. Tabağa koyacaktım, hayvan diğer tarafa kaçtı. Sütü görsünler diye ben de o tarafa yöneldim. Ben sütü koyarken, 50 yaşlarında adam gelip, ‘niye koyuyorsun’ dedi. Ben saygılı davrandım ama hakaret ettiler. Tabağı alıp içindeki sütü döktü, boş tabağı da bana attı. Ardından tartışmaya başladık. Kadın geldi bana tükürdü. Kavga edecek bir insan değilim. Kızlarından birisi geldi, terliğini attı, üzerime yürüdü. Telefonumu almaya çalıştı, şikayet edeceğim için cebime koydum. Sinirlerime hakim olmaya çalıştım. Ya özgüvenleri ya da cehaletleri çok yüksekti. Kavga etsem, kadına yaşlıya el kalkmaz. Ben sakin kalmakla en iyisini yaptım. Polisi aradım, karakola gidip şikayetçi olacağım” dedi.

Röportaj sonrası komşusunun tepkisiyle karşılaştı
Yaptığı açıklama sonrası balkonda bulunan bir kişi ise gence tepki gösterdi. Kavga ettiği şahıslara gencin küfür ettiğini ileri süren kişi, sözlü tartıştığı Cansu’ya balkonda bulunan içi su dolu 5 litrelik bidonu fırlattı. İkili arasındaki tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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