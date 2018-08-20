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Dövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsin

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

KONYA'da Mustafa Malcı'nın köpek dövüşlerinde yaralı halde bulup, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde beslediği 'Paşa' adanı verdiği, Aksaray Malaklısı cinsi köpeği çalındı.

Dövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsin

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Mustafa Malcı'nın köpek dövüşlerinde yaralı halde bulup, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde beslediği 'Paşa' adanı verdiği, Aksaray Malaklısı cinsi köpeği çalındı. Köpeğini çalan hırsıza seslenen Malcı, ''Bizim gibi içinde hayvan sevgisi varsa köpeğimizi getirsin" dedi. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen 8 Temmuz Pazar günü merkez Karatay ilçesi Gülistan Caddesi'ndeki özel sanayi sitesinde meydana geldi. Bir iş yerinin bahçesinde bulunan Aksaray Malaklısı cinsi köpek, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından demir kapı üzerinden atlatılarak çalındı. Şüphelinin yaklaşık 80 kilo olan köpeği güçlükle kaldırıp, demir kapı üzerinden atlattığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğinin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşayan Mustafa Malcı, polise şikayette bulundu.
Köpeğini, 2 yıl önce köpek dövüşlerinde yaralı halde bulduğunu belirten Mustafa Malcı, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde besleyip, 'Paşa' adını verdiğini söyledi. Pazar günleri tatil olduğunu gün içerisinde gelip 'Paşa'ya yiyecek verdiğini ifade eden Malcı, ''Bizden yarım saat önce gelip köpeğimizi çalmışlar. Güvenlik kameralarını incelediğimizde defalarca iş yerimizin önünden geçen bir kişinin, bahçeye girip köpeği çaldığını gördük. Polise şikayette bulunduk, adli süreci başlattık. Köpeği 2 yıl önce yaralı halde bulduk. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavilerini yaptırdık. Bulduğumuzda vahşi bir hali vardı. Zamanla verilen eğitimler onu daha uysal hale getirdi. Biz ona gözümüz gibi baktık. İnsanlara sevgiyle yaklaşır hale geldi. Köpeğimizi çalan arkadaşa seslenmek istiyorum. Bizim gibi içinde hayvan sevgisi varsa, köpeğimizi getirsin bıraksın."
Malcı, şüphelinin köpeği bahçeden çıkardıktan sonra motosikletine bağlayıp götürdüğünü belirtti. Polisin, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

​FOTOĞRAFLI

Dövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsinDövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsinDövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsinDövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsin

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