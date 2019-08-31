Dövüştürülen horozlar koruma altında

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi, ihbarı üzerine yapılan baskın ve düzenlenen operasyonlarla kurtarılan dövüş horozlarını koruma altına aldı.

Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan baskın ve düzenlenen operasyonlarla el konulan ve yasa dışı dövüştürülen 29 horoz, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'nca koruma altına alındı. Çoğunluğu Adana, Mersin ve Osmaniye'den getirilen ve ağır yaralı olarak kurtarılan horozlar, Tarsus Hayvan Parkı'nda tedavileri ve bakımları yapılarak rehabilite ediliyor. Ölümüne dövüştürülen horozlar, artık Berdan Nehri kıyısındaki doğayla iç içe bulunan Hayvan Parkı'nda yaşıyor.

'BİRÇOĞU AĞIR YARALI HALDE GETİRİLİYOR'

Tarsus Hayvan Parkı Müdürü ve Veteriner Hekim Mesut Özdemir, parkta bulunan 29 horozun geldiklerinde ağır yaralı olduklarını ve uzun bir tedavi süreci sonunda sağlıklarına kavuştuklarını belirterek, "Gereze horozu olarak da bilinen dövüş horozları, parkımıza Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilir. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan baskınlar ile el konulan horozlar bunlar. Bu horozların birçoğu çok ağır şekilde yaralanmış halde geliyorlar. Kurtulanlar ve uzun süre tedavisi devam eden horozlarımız burada bizim misafirimiz olarak kalıyorlar" dedi.