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'Down Efe' Projesi, Salihli'ye Türkiye 1'inciliği getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunun 12'nci sınıf öğrencisi down sendromlu Mustafa Fatih Gür'e zeybek oynamayı öğreten öğretmen Ali Erbay, 'Down Efe' projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmada Türkiye 1'incisi oldu.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunun 12'nci sınıf öğrencisi down sendromlu Mustafa Fatih Gür'e zeybek oynamayı öğreten öğretmen Ali Erbay, 'Down Efe' projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmada Türkiye 1'incisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 3'üncü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması'na toplam 1416 başvuru yapıldı. Salihli Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Sınıf öğretmeni Ali Erbay, yarışmanın özel eğitim etkinlik alanı kategorisinde, 246 proje arasında 'Down Efe' adlı tasarısıyla Türkiye 1'incisi oldu. Ankara'daki törene öğrencisiyle birlikte giden Ali Erbay ödülünü aldı. Down sendromlu Mustafa Fatih Gür ise törende öğretmeni Erbay ile Harmandalı oynadı. Öğretmen Ali Erbay, Gür'ün 4 yıldır öğrencisi olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Zeybek oyununa karşı 8 yıldır ilgim var. Üyesi olduğum dernek var. Bu derneğin de ekibinde yer alıyorum. Ben zaman zaman sınıfta zeybek oynarken, bu oyuna öğrencilerimin ilgisi olduğunu fark ettim. Özellikle Mustafa Fatih Gür, diğer öğrencilerime göre zeybek oyununa daha çok ilgi gösteriyordu. Fatih eve gittiğinde, internetten oyunlara bakarak öğrenmeye çalışmış. Zeybek oynarken kendisini kameraya çektirmiş. Bu yolla kendine olan güveni hızla arttı. Kendime has teknik ve yöntemler geliştirerek, Fatih'e zeybek oyunu öğrettim. Bu süreç yaklaşık 8 ay sürdü. Harmandalı oyununu öğrendikten sonra, diğer oyunlarda bu kadar zorlanmadı. Fatih'te oyunun temeli oluştuğu için diğer oyunları ortalama 1 ay içinde öğrendi." ÇOK MUTLU OLDU Projenin başrolünde yer alan Mustafa Fatih Gür ise çok mutlu olduğunu, okulunu çok sevdiğini vurgulayarak, "Sahnede öğretmenimin öğrettiği oyunu oynadım. Yarışma sonunda bol bol fotoğrafımızı çektiler. Yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum" dedi. Salihli Özel Eğitim Uygulama Müdürü Mehmet Sait Batıhan ise "Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak amacımız küçük yaşlarından itibaren bu çocuklarımıza eğitim vermeye başlayıp sosyal yaşama, sosyal hayata kazandırmak. Öğretmenimiz, bu örnekte de olduğu için istenildiğinde neler başarılabileceğini Fatih ile birlikte göstermiş oldu. 'Eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur' felsefesi ile çalışmaya devam edeceğiz. Elde edilen bu başarıdan dolayı çok sevinçliyiz, mutluyuz" dedi.

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