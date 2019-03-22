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"Down Şefler" mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Aldıkları 26 haftalık aşçılık eğitimini başarıyla tamamlayan down sendromlu gençler, diplomalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un elinden aldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından hayata geçirilen "Down Şefler Türkiye Projesi"nin mezunları diplomalarını aldı.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı sorunları kendi başlarına ya da yakınlarının başına gelmeden görmezden gelebildiklerini belirtti.

Projeyi sahiplenen herkese teşekkür eden Ersoy, şunları söyledi:

"Benden önceki Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş zamanında başlayan bir çalışma ile şu anda 1 yıl içinde 11 şehirde örgütlenerek bugün mezunlarınızı vermişsiniz. İnşallah onları ticari hayata hep birlikte, sizlerin desteğiyle kazandırmış olacağız. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Yakın zamanda İslamiyeti seçen ABD'li sanatçı Della Miles da UDF'ye her zaman desek vereceğini dile getirerek, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın bana verdiği bütün gücü kullanarak bu organizasyon için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ne zaman ararsanız orada olacağım. Sadece beni çağırın ve ben orada olacağım." ifadelerini kullandı.

UDF Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise federasyon olarak 23 ülkede hizmet verdiklerine işaret ederek, "Federasyonumuzun kuruluş amacı 18 yaşından sonra akademik eğitimi bitiren gençlerimizi hayatın içerisinde tutacak mesleki projelerle onları toplumdan koparmamaktır." dedi.

Tuncay, down sendromlu bireyleri birçok alanda yetiştirmeye gayret ettiklerine vurgu yaparak, onlar için nisan ayında ilk kez cilt bakımı ve güzellik sektörüne yönelik mesleki eğitime başlayacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından, 26 haftalık aşçılık eğitimi sonrası mezuniyete hak kazanan down sendromlu gençler diplomalarını Bakan Ersoy'dan aldı.

Bakan Ersoy'a bir plaket ve down sendromlu bireyler tarafından yapılmış bez bebek takdim edilen törende, "Will Always Love You" adlı şarkıyı seslendiren Miles'a da Bakan Ersoy tarafından Kur'an-ı Kerim verildi.

Programda ayrıca şarkıcı Bora Gencer "Yağmurun Altında" adlı şarkıyı seslendirirken, down sendromlu çocuklar çeşitli dans gösterileri ile sahne performansları sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

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