"Down Şefler" mezun oldu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından hayata geçirilen "Down Şefler Türkiye Projesi"nin mezunları diplomalarını aldı.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı sorunları kendi başlarına ya da yakınlarının başına gelmeden görmezden gelebildiklerini belirtti.

Projeyi sahiplenen herkese teşekkür eden Ersoy, şunları söyledi:

"Benden önceki Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş zamanında başlayan bir çalışma ile şu anda 1 yıl içinde 11 şehirde örgütlenerek bugün mezunlarınızı vermişsiniz. İnşallah onları ticari hayata hep birlikte, sizlerin desteğiyle kazandırmış olacağız. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Yakın zamanda İslamiyeti seçen ABD'li sanatçı Della Miles da UDF'ye her zaman desek vereceğini dile getirerek, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın bana verdiği bütün gücü kullanarak bu organizasyon için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ne zaman ararsanız orada olacağım. Sadece beni çağırın ve ben orada olacağım." ifadelerini kullandı.