Down Sendromlu +1 Kafe çalışanları kadayıf ve künefe yapmayı öğrendi

Diyarbakırlı Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan Aktif Yaşam Merkezi’ndeki Down Sendromlu +1 Kafe çalışanlarına tatlı ve çiğ köfte yapılışı öğretildi.

Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, down sendromlu bireylere yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde toplam bin 12 metrekare alan üzerine inşa ettiği ve kentteki tüm engelli gruplarını bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aktif Yaşam Merkezi’nden yüzlerce kişi faydalanırken, alan içinde oluşturulan +1 Kafe’yi down sendromlu bireyler işletiyor. Sıtkı Usta ailesi, kafe çalışanı down sendromlu bireylerin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla beraberlerinde getirdikleri çiğ köfteci ustalar ile çiğ köfte yapılışını, daha sonra da Sıtkı Usta işletmecilerinden Ömer Altınbay ve beraberindeki ustalar kadayıf ve künefe yapmayı öğretti. Down sendromlu bireyler, hazırladıklarını müşterilerine ve ailelerine servis ederek beğenilerine sundu.