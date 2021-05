Down sendromlu aşıkları aşı buluşturdu

İzmir’de birbirlerine aşık olan, salgın nedeniyle ayrı kalmak zorunda kalan down sendromlu Ece Güngör (23) ile Serdal Rodoplu (36), 15 ay sonra hastanede buluştu.

SALGIN AŞIKLARI AYIRDI

El ele tutuşup birlikte aşı olan Güngör ve Rodoplu mutlu olduklarını söyledi.

İzmir’de birbirine aşık olan, hemen hemen her gün bir araya gelen down sendromlu Ece Güngör ile Serdal Rodoplu, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ayrı düştü. Salgın nedeniyle görüşemeyen Serdal ve Ece bunalıma girdi. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı olan Serdal’ın annesi Gülnaz Rodoplu ile Ece’nin annesi Pervin Güngör, çocuklarının aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu. Ece ve Serdal’ın aşkı haberlere konu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart’da down sendromlu vatandaşların aşılanacağı müjdesini verdi. Aşı randevusu daha önce olan Serdal Rodoplu, aşıyı Ece Güngör ile birlikte olmak istedi. Bu nedenle aşı randevusunu Ece ile aynı tarihe aldı. İğne korkusu nedeniyle aşıdan korkan Ece Güngör de Serdal Rodoplu ile görüşebilmek için aşı olmayı kabul etti.