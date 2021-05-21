Down sendromlu aşıkları aşı buluşturdu

İzmir’de birbirlerine aşık olan, salgın nedeniyle ayrı kalmak zorunda kalan down sendromlu Ece Güngör (23) ile Serdal Rodoplu (36), 15 ay sonra hastanede buluştu. SALGIN AŞIKLARI AYIRDI El ele tutuşup birlikte aşı olan Güngör ve Rodoplu mutlu olduklarını söyledi.

İzmir’de birbirine aşık olan, hemen hemen her gün bir araya gelen down sendromlu Ece Güngör ile Serdal Rodoplu, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ayrı düştü. Salgın nedeniyle görüşemeyen Serdal ve Ece bunalıma girdi. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı olan Serdal’ın annesi Gülnaz Rodoplu ile Ece’nin annesi Pervin Güngör, çocuklarının aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu. Ece ve Serdal’ın aşkı haberlere konu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart’da down sendromlu vatandaşların aşılanacağı müjdesini verdi. Aşı randevusu daha önce olan Serdal Rodoplu, aşıyı Ece Güngör ile birlikte olmak istedi. Bu nedenle aşı randevusunu Ece ile aynı tarihe aldı. İğne korkusu nedeniyle aşıdan korkan Ece Güngör de Serdal Rodoplu ile görüşebilmek için aşı olmayı kabul etti.

Ece ve Serdal, 15 ay sonra hastanede buluştu. Hastaneye el ele giren ikili ilk doz koronavirüs aşısını olurken de birbirlerinden ayrılmadı. Ece, Serdal’ın elini tutarak aşı oldu. ECE İĞNE KORKUSUNA RAĞMEN AŞI OLDU Daha önce iğne korkusu nedeniyle zatürre aşısı olmamak için hastaneden kaçan Ece Güngör’ün aşı olmamasından korktuklarını ancak, aşkın her şeyden üstün geldiğini dile getiren Serdal’ın annesi Gülnaz Rodoplu, “Koronavirüs sürecinde çocuklarımız risk grubundaydı. Sosyal çocuklar oldukları için bir an önce aşılarını olsun istedik. Aşı önceliği verildi. Anneler olarak çok mutlu olduk. Onları korumak kolay değil. Maske onlar için bir ıstırap. Serdal’ın aşısı 15 gün önce çıkmıştı, ama Ece’den önce aşı olmak istemedi, onun sırasının gelmesini bekledi. Ece aşıdan çok korkuyor. Zatürre aşısı olacakken hastaneden kaçmıştı. Ece korktuğu halde Serdal’a sarılarak, elini tutarak sırf sevdiğini görebilmek için aşısını oldu. Biz Ece’nin iğne korkusu olduğundan yaptırmayacak diye çekiniyorduk ama aşk ön plana çıktı. Uzun bir süre sonra kavuştular ve el ele tutuştular. Onlar da biz de çok mutlu olduk. Mutlulukları gözlerinden okunuyor" dedi.