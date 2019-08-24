Down sendromlu Canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Abdullah GÜÇLÜ- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de yaşayan ve down sendromu olan ve beyaz gelinlik giyme hayali kuran 36 yaşındaki Canan Düzenli'ye temsili düğün düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen düğünde dans eden Düzenli, yakınlarıyla birlikte gönlünce eğlendi.

Düğün için belediye tarafından Çamlıca Deneyimli Kafe tahsis edilirken, evinden beyaz gelinle çıkan Canan Düzenli, düğün alayıyla şehirde tur attıktan sonra düğün salonuna geldi. İlk dansını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yapan Düzenli’nin mutluluğu yüzünden okundu.

Davetlilerle çiftetelli oynadıktan sonra elindeki çiçek buketini fırlatan Canan Düzenli, çocukluğundan beri gelin olmanın ve gelinlik giymenin hayalini kurduğunu ifade ederek, "Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum. Belediye Başkanı ile dans ettim. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" dedi. Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan annesi Bahriye Düzenli, ise destek olanlara teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Bize destek olanlara her şey çok teşekkür ederim. Kızımın senelerdir kurduğu hayali gerçekleştirdik" diye konuştu.