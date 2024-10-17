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  4. Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandı ile kapatmışlardı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandı ile kapatmışlardı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
17.10.2024 18:55
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Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu K.N. (18) isimli öğrencinin ağzının koli bandı ile kapatıldığı anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken olayla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Öğrencinin annesi ise konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve olayın takipçisi olacaklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Öte yandan anne, "Oğlumun koli bandına karşı bir ilgisi yok" ifadelerini de kullandı.

Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandı ile kapatmışlardı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapatılıp, fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada tepkiye yol açarken, down sendromlu çocuğun annesi N.K., konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"BENİM OĞLUMUN KOLİ BANDINA KARŞI İLGİSİ YOK"

Anne N.K. "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şoke olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa il milli eğitim müdürlüğü
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