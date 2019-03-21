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Down sendromlu çocuklar polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinliği kapsamında emniyet müdürlüğü makamında konuk edilen down sendromlu çocuklar polis araçlarına bindi, telsizden anons yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen down sendromlu çocuklar, polis telsiziyle anons yapıp trafik araçlarına bindi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikle, down sendromlu çocuklar bir günlüğüne trafik polisi oldu.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından karşılanan çocuklar, makam koltuğuna oturarak telsizden yapılan anonsları dinledi. Telsizden anons etmeye çalışan çocuklar, daha sonra trafik araçlarına binerek siren çaldı.

Kendileri için hazırlanan ve içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paketleri alan çocuklar, Polisevi'nde Vali Bilal Şentürk ile bir araya geldi.

Konuklarına özel ilgi gösteren Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Toplumda her anlamda desteğe ihtiyaç duyanlarla devlet olarak ilgileniyoruz. Emniyet teşkilatımız da tüm birimleriyle beraber hassas bir şekilde çalışıyor. Sosyal sorumluluğun gerektirdiği her alanda varız. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve eğitim kurumlarımızla beraber özel destek ihtiyacı olanların elinden tutmamız gerekir ki bu işi taşınabilir hale getirelim. Yükleri taşınamayacak halden çıkartmanın yolu onları paylaşmaktır. Polis motosikletleri üzerinde özel kıyafetleriyle pek çok gencin heves ettiği duyguları, bu güzel uygulamayla yaşamış oldular.''

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Bilecik Down sendromlu çocuklar polis oldu

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