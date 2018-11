Down sendromlu çocuklar tiyatro eğitimiyle sosyalleşiyor

Emre KOLTUK- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, Ortahisar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları öncülüğündeki proje ile down sendromlu çocuklara tiyatro eğitimi veriliyor. Özel araçlarla eğitime getirilen çocukların, sosyal hayata adapte olması ve sanatla da buluşturulması amaçlanıyor. Tiyatro eğitimi alan öğrenciler, sahne alıp oyunlarını da başarıyla sergiliyor.

Trabzon'da Down Sendromluları Derneği, Karadeniz Emes Derneği ve Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen proje kapsamında engellilere tiyatro eğitimi veriliyor. Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve özgüvenlerini yerine getirip hayata daha da sıkı tutunmalarının hedeflendiği projede, görme engelli, down sendromlu, emes hastası ve çeşitli engelli bireyler özel eğitmenler eşliğinde sanatla buluşuyor. Engellilerin yaşadığı sorunlar tiyatro gösterilerinde skeçlerle anlatılmaya çalışılıyor.

'KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSETMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Tiyatrocu Emre Yeşilyurt kendisinin de engelli kardeşi olduğunu belirterek engellilerin ve ailelerinin yaşamış olduğu problemleri çok iyi anladığını belirtti. Yeşilyurt, "Tüm engellilerimiz kapsayan bir çalışma yürütüyoruz. Burada engeller sınırlı değil. Çeşitli engellerde bireylerimiz var. Özel eğitmenler eşliğinde kendilerine tiyatro eğitimi veriyoruz. Engelli kardeşlerimizle sanat atölyesi kurduk. Engellilerimizin biraz daha kendilerini özgür hissedebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerin yükünü alıyoruz. Bende engelli abisiyim. Kız kardeşim egeli olduğu için engellilerin ve engelli ailelerinin neler yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum. Onları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÖZGÜVEN KAZANDI'

Çocukların tiyatro eğitiminde özgüvenlerinin yerine geldiğini belirten engelli babası Hüseyin Karasoy, "Çocuklarımıza bir hareketlilik geldi. Evde sürekli kapalı kalmaları hem kendileri açısından hem de biz aileler için sıkıntı oluyor. Çocuklarımız için değişiklik oldu. Burada yapılan çalışmalarla çocuklarımız toplumda kendilerine özgüven kazanıyorlar" diye konuştu.

Trabzon Down Sendromluları Dernek Başkanı Ensar Öztürk de engelli bireylerin sanatla buluşması ve bu tür aktivitelere katılıp alkışlanmasının onlar üzerinde olumlu etki yarattığını belirtti. Öztürk, "Çocuklarımız toplum içerisinde korkmuyorlar artık. Onlar da bir birey olduklarının farkına varıp fark ettirmeye başladılar. Kendilerine güvenleri geldi. Yemek içmek kadar sosyal faaliyetlerde yer almalarını sağlamak önemli" ifadelerine yer verdi.

'ENGELLİLER CESARETLİ OLSUN'

Doğuştan görme engelli Deniz Yılmaz ise engellilerin cesaretli olmaları gerektiğini kaydederek, "Sanat atölyesi benim için çok şey ifade ediyor. Burada farklı engelli arkadaşlarımızla aynı ortamı paylaşıyoruz. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Farklılıklarımız aslında bizi güzel kılıyor. Bu farklılıklarla bir arada olmayı ve birlikte yaşamayı daha iyi öğreniyoruz. Bu da her şeyden önemli. Güzel bir oluşum olduk. Engellilerin cesaretli olmalarını ve evlerde kapalı kalmamalarını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI