Down sendromlu çocuklara at üstünde terapi

Atların özel çocukları rehabilite etmesinden çok etkilendiğini ifade eden Şenel, "Bir gün down sendromlu bir çocuğu ata bindirirken çok mutlu oldu ve bana sarıldı. Bu beni çok duygulandırdı. Bu konuda bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Bu sorumluluk altında 'bunu mutlaka yapmalıyım' dedim ve kulübü kurdum." dedi.

Çayyolu'ndaki kulüpte Alman, İngiliz, Hollanda ve Anadolu ırklarında atlara, çocuklar kadar yetişkinler de biniyor.

Hobi olarak beslediği atına bindirdiği down sendromlu bir çocuğun mutluluğunu boynuna sarılarak ifade etmesinden etkilenen Şenel, işinden ayrılarak kurduğu binicilik kulübünde eşi Emine Elçin Şenel ile çocuklara oyunlar eşliğinde at binmeyi öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklara at antrenörlüğü yapmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Şenel, at binmenin çocukları rehabilite ettiğini aktardı.

Atlarla ilgili çalışmalarını zamanla ileriye taşımak istediği dile getiren Şenel, şöyle konuştu:

"Eğer fırsatım olursa atlar için güzellik yarışması düzenlemek isterim. Çünkü atlara çok fazla ilgi toplanır. Türk milletinin genlerinde atlara karşı inanılmaz bir bağlılık var. Dolayısıyla buna çok fazla ilgi gösterilecektir. Fırsat buldukça insanlar doğaya çıkarak diğer canlılarla da iletişim kurmalıdırlar. Hayvanlarla beraber zaman geçirerek güzellikleri yaşamamız gerekiyor."

Eş Emine Elçin Şenel ise engelli çocukların at sırtında aldıkları hipoterapi ile kendilerini iyi hissetmesinden çok etkilendiği ifade etti.

Daha önce eşinin hobisi olarak gördüğü atların, şimdi çocukları tedavi ettiğine şahit olduğunu aktaran Şenel, şunları söyledi:

"Hipoterapi esnasında doktorumuz ekibiyle birlikte buraya geliyor. Çocukların kaslarını harekete geçirmek için atların üzerinde hareketler yaptırıyorlar. Terapiler sonucunda çocuklardaki ilerlemeleri tamamen görüyoruz. Kaslarını kullanmakta zorluk çeken çocuklar, artık kaslarını tamamen kullanabilir hale geliyorlar. Onları birebir gözlemliyoruz. Bu bile bizi çok mutlu eden bir şeydir. Sağlıklı ve özel durumda olan çocuklar atların üzerinde inanılmaz mutlu oluyorlar."