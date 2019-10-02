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Down sendromlu çocuklara atlı terapi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara, at üzerinde terapi eğitimi veriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, down sendromlu çocuklara, at üzerinde terapi eğitimi veriliyor.

Uygulama kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Arslanbey Mesire Alanı'na gelen down sendromlu çocuklar, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam parkında, aileleri ve eğitmenler nezaretinde ata bindirildi. Ana sınıfı öğrencileri de hayvanları sevip onlara yem verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu çocuklar için ailelerinin refakatinde haftanın 5 günü terapi kapsamında ata bindirme uygulaması yapıldığını söyledi.

Bunun, çocukların gelişimine büyük katkısının olacağını düşündüklerini dile getiren Güngör, "Ben de etkinliği yerinde gördüm ve çok mutlu oldum. Aileler de mutlu. Çocuklarımız ata binerek biraz da olsa ev ortamından uzaklaşmış oluyor. Bu uygulamayı yeni başlattık. Faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Down sendromlu çocukların ailelerini de tebrik etmek gerektiğini belirten Göngör, çok büyük bir fedakarlıkla anne ve babalık duygusunu yerine getirdiklerini söyledi.

Güngör, hem ata binme terapisi hem de farklı etkinliklerle down sendromlu çocuklara ve bütün sosyal gruplara yönelik faaliyetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
at Kahramanmaraş terapi

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