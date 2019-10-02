HABER

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından down sendromlu çocuklar adına hazırlanan proje hayata geçirildi.

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla down sendromlu çocuklara at üzerinde terapi eğitimi veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından down sendromlu çocuklar adına hazırlanan proje hayata geçirildi. Proje kapsamında kentteki down sendromlu çocuklar ile arkadaşları Arslanbey Mesire Alanındaki mini hayvanat bahçesine getirilerek at bindi. Down sendromlular için başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çocuklarla konuşup onlara çeşitli hediyeler verdi.
Down sendromlu çocuklar için haftanın 5 günü burada at biniciliği adı altında terapi uygulamasının yapılacağını söyleyen Başkan Güngör, “Down sendromlu çocuklara aileleri ve binicilerin refakatinde haftanın 5 günü burada terapi ile ata bindirme uygulaması yapılıyor. Bu çalışmanın çocuklarımızın gelişmesine büyük katkı olacağını düşünüyoruz. Ben de bu etkinliği yerinde gördüm ve çok mutlu oldum. Aileler de mutlu ve çocuklarımız da ata binmek suretiyle biraz da olsa ev ortamından uzaklaşmış oluyorlar. Kendilerinin de hayata tutunmaları için ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Uygulama yeni, arkadaşları tebrik ederim ve ailelerden de Allah razı olsun” diye konuştu.

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

Down sendromlu çocuklara atlı terapi

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Adliyede bebek bakım ve emzirme odası açıldıAdliyede bebek bakım ve emzirme odası açıldı
Eski Devlet Bakanı Tüzmen Vali Atik’i ziyaret ettiEski Devlet Bakanı Tüzmen Vali Atik’i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlercesi yol kenarında bulundu!

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlercesi yol kenarında bulundu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Son dakika: Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

15 yılda 81 ameliyat olan Firdevs yoğun bakımdan çıktı

15 yıl 81 ameliyat... Firdevs'ten güzel haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.