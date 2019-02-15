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Down sendromlu çocuklara ücretsiz taksi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Adana'da bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Alpay Tan (46), down sendromlu çocuklara taksisiyle ücretsiz taşıma hizmeti veriyor.

Can ÇELİK ADANA, (DHA) Adana'da bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Alpay Tan (46), down sendromlu çocuklara taksisiyle ücretsiz taşıma hizmeti veriyor. Geçmiş dönemlerde bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığını belirten Alpay Tan, kent merkezinde bir taksi durağında yolculara hizmet vermeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde down sendromlu bir çok çocukla vakit geçirdiğini ve çok değerli tecrübeler kazandığını söyleyen Tan, bu konu hakkında duyarlı davranmaya karar verdiğini vurguladı. Tan, Orayı bırakıp taksiciliğe başladıktan sonra onların hayatını nasıl kolaylaştırabilirim, onlar için neler yapabilirim diye düşündüm. Eğer zengin bir insan olsaydım onlar için bir spor tesisi ya da bir okul açabilirdim. Ama gücüm bu kadarına yetti. Sonuç olarak bu özel çocuklara ücretsiz taşıma hizmeti vermeye karar verdim dedi. 'REKLAM YAPIYOR DEDİLER' Toplumdaki herkesin bir engelli adayı olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Tan, şöyle konuştu Bu bir gönül ve sevgi işidir. Buradan topluma da sesleniyorum, hepimiz birer engelli adayıyız. Duyarlı olmamız gerekiyor. Bu uygulamadan sonra genelde insanlardan olumlu tepkiler alıyorum fakat istisna da olsa bazı kişiler reklam amaçlı bunu yaptığımı söylüyor. Benim öyle bir beklentim yok. Durumum bana yetiyor. Taksim bana ait. Hiçbir şekilde reklama ihtiyacım yok zaten ekmeğimizi alnımızın teriyle kazanıyoruz. Duruma böyle bakacaklarına herkes bu kardeşlerimize yardım etmek için işin bir ucundan tutarsa zamanla neden bunu yaptığımı anlarlar. Bir nebze de olsa kardeşlerimin hayatını kolaylaştırabiliyorsam ne mutlu bana.

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