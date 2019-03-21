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Down sendromlu çocuklardan anlamlı kamu spotu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Rize'de down sendromlu çocuklar, "Tıpkı Sizler Gibiyiz+1 Farkla" adlı proje kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladı

RİZE (AA) - Rize'de, down sendromlu çocuklar "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla kamu spotu çekti.

Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulunca down sendromlu çocukların da toplumun bir parçası olduğunun anlatılabilmesi için Gençlik Merkezi inovasyon öğrencileriyle "Tıpkı Sizler Gibiyiz +1 Farkla" projesi hazırladı.

Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen projeye, down sendromlu 21 öğrenci ile öğretmenleri katıldı.

Kentin çeşitli yerlerinde çekilen kamu spotunda rol alan çocuklar, bir yaşlıyı yolun karşısına geçirdi, arkadaşıyla ekmeğini bölüştü, oyun alanından kaçan topu yakalayarak arkadaşlarıyla birlikte oynadı, yere düşen bir çocuğun kalkmasına yardımcı oldu.

Yaklaşık 15 gün süren çekimlere, mahalle halkı ve aileler de gönüllü destek verdi.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından Gençlik Merkezi inovasyon öğrencileri, 3 dakikalık kamu spotu hazırladı.

İl genelindeki basın kuruluşlarına dağıtılan kamu spotunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullara da dağıtılarak öğrencilere izlettirilmesi hedefleniyor.

Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Sadık Cengiz, çocukların her türlü farklılıklarıyla dünyanın güzellikleri olduğunu belirterek, dünyanın güzelleşmesi için down sendromlu çocukların dışlanmaması gerektiğine dikkati çekti.

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