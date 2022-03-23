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Down sendromlu çocukları ‘ranta çevirdiler’ iddiası şoke etti!

23.03.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Down sendromlu çocukların bazı hukuk büroları tarafından kazanç kapısına çevrilmesi şaşkına uğrattı. İddiaya göre avukatlar gebelik takibinde bebeğin özel durumunun ‘yazılı’ olarak bildirilmemesini gerekçe göstererek ailelerin doktorlara tazminat davası açması için teşvikte bulunuyor. Bu işlemler için sosyal medyadaki ilanlar ise pes dedirtti. İşte down sendromlu çocuklar hakkında haberin detayları…

Down sendromlu çocukları ‘ranta çevirdiler’ iddiası şoke etti!

Sosyal medyada “down sendromu çocuğumun geleceği için tazminat” sloganıyla yapılan reklamlar dikkat çekti. Bu reklamlar aracılığı ile bazı hukuk bürolarının özel olan bu çocukları kazanç kapısına çevirdikleri iddia edildi. Hukuk bürolarının aileleri ikna ederek hem doktorlara hem de sigorta şirketlerine dava açtığı öğrenildi.

Hukuk büroları doğum yapan annelerle hastaneden çıkmadan iletişime geçerek tüm masrafları üstlenerek dava açtırıyor. Yenişafak gazetesinin haberine göre; Davalarda, Türkiye’nin kabul ettiği Avrupa Biyotıp Sözleşmesi’ndeki ‘yapılan tıbbi işlemlerde alınan onamlar yazılı olmalıdır’ maddesi gerekçe gösteriliyor. Avukatlar, hekimlerin anne adaylarına yaptığı sözlü bilgilendirmelerin, ‘yazılı olarak kayıt altına alınmadığını’ savunuyor.

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'HASTAYI YAZILI BİLGİLENDİRMEDİĞİM İÇİN KARAR BOZULDU'

Hekimler ‘aileleri ileri tanı tetkikleri konusunda yeterince aydınlattıklarını ispat edemedikleri’ gerekçesiyle suçlanıyor. Aileler de sürece psikolojik olarak hazırlanma haklarının ellerinden alındığını öne sürüyor. Kadın Doğum Uzmanı S.D., yaşadığı bir olayı şöyle ifade etti: “12. haftada bakılan ikili testte down sendromu riski 10 binde 1 geldi. Gebelik takibi yaptığım süreçte bilgilendirmeleri yaparak hastanın dosyasına işledim. İlerleyen aylarda ise bebeğin bir bacağında kısalık tespit ederek aileye bildirdim, üniversite hastanesine sevk ettim. Bebeğin down sendromlu olduğu doğumdan sonra anlaşıldı. Adli süreçte 3 farklı bilirkişi tıbbi yönden hatası yoktur raporu verdi. Hastayı yazılı bilgilendirmediğim için karar bozuldu.”

'KONUŞMALARI NASIL BELGELEYEBİLİRİM?'

Hekim Ö. Y.’ye de 9 haftalık hamileyken gelen hastası dava açtı. Ö.Y., şunları söyledi: “Bebek 11 haftalıkken ikili tarama testi istedim, sonuçlar riskliydi, durumu anlatıp üniversiteye sevk ettim. Hasta 1 ay sonra kontrole geldi, üniversiteye gitmemişti. Durumun ciddiyetini anlattım, bana küsüp gitti. Kendisini bir daha da görmedim. 2,5 yıl sonra, çocuğun down sendromlu doğduğunu Asliye Ticaret Mahkemesi’nden gelen celp ile öğrendim. Mahkeme benden, ‘Hastaya gerekli bilgilendirme yaptığımı belgelememi’ istiyor. Konuşmaları nasıl belgeleyebilirim? Hamilelik sürecinde, ‘Ne olursa olsun bebeğimi doğuracağım’ diyen anne şimdi ‘Bu çocuğu doğurmama sebep oldunuz, beni niçin kürtaj etmediniz’ diye dava açıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu
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