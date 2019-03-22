HABER

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

İZMİR'de, down sendromlu çocukların taşındığı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, down sendromlu çocukların taşındığı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yan yoldaki otomobile de çarpan servisteki 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda meydana geldi. Bayraklı'dan down sendromlu öğrencileri Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne götürmek üzere alan Zülfikar Yüksel yönetimindeki 35 AEM 253 plakalı servis minibüsünün, iddiaya göre, freni boşaldı. Yüksel'in kontrolünden çıkan minibüs, beton bariyerlere çarparak, karşı şeride geçip, Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, minibüsteki down sendromlu çocuklar, bazılarının yakınları, eğitimciler ve şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 29 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralıDown sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralıDown sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralıDown sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Yine Banker Bilo sahnesi, yine Afganlı göçmenlerYine Banker Bilo sahnesi, yine Afganlı göçmenler
Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındıBursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.