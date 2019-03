Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, down sendromlu çocukların taşındığı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yan yoldaki otomobile de çarpan servisteki 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda meydana geldi. Bayraklı'dan down sendromlu öğrencileri Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne götürmek üzere alan Zülfikar Yüksel yönetimindeki 35 AEM 253 plakalı servis minibüsünün, iddiaya göre, freni boşaldı. Yüksel'in kontrolünden çıkan minibüs, beton bariyerlere çarparak, karşı şeride geçip, Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, minibüsteki down sendromlu çocuklar, bazılarının yakınları, eğitimciler ve şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 29 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.