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Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

BİNMELERİ GEREKEN SERVİS BOZULMUŞ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı (2)

BİNMELERİ GEREKEN SERVİS BOZULMUŞ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Çocukların sabah başka servise binmeleri gerektiği; ancak araç bozulduğu için kaza yaptıkları midibüse bindikleri öğrenildi.
Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan krize müdahale ekibi de hastaneleri dolaşıp, çocuklar ve aileleri ile görüşmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 29 yaralıdan birçok çocuğun taburcu edilerek, evlerine gönderildiğini söyledi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı (2)Down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı (2)

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