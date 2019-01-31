Down Sendromlu Çocukların ‘Mutlu Kafe'si

Down sendromlu çocukların sosyal hayata daha iyi adapte olmaları için açılan kafede garson olarak çalışan özel çocuklar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çalışarak üretmenin keyfini yaşıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda aldıkları eğitimin ardından Mutlu Kafe'de çalışmaya başlayan down sendromlu çocuklar, üstlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Toplum içinde kendilerine yer edinerek her geçen gün iletişimleri ve özgüvenleri artan gençler, müşterilerle sıcak ilişkiler kuruyor.
Mutlu Kafe'yi down sendromlu bireylerin topluma eşit haklarla katılımlarını sağlamak için kurulan bir rehabilitasyon merkezi olarak nitelendiren proje koordinatörü Nilgün Yıldız, yaklaşık bir yıl önce açılan merkezde çocukların çok önemli beceriler kazandığını ifade ediyor.
Kafede iki vardiya şeklinde günde 6 saat çalışan 3'ü kız 9 down sendromlu çocuk, diğer çalışanlarla aynı sosyal haklara sahip olmanın yanı sıra, aynı maaşı da alıyor. Toplumda farklı olmanın olumsuz yanlarından uzaklaşarak iş hayatına atılan çocuklar, kafede boş zamanlarında ise dans ederek masa silmenin yanı sıra, şarkılar söylüyor, birbirleri ve diğer çalışanlarla sohbet ediyor.
Müşteriler de memnun
Down sendromlu çocukların sosyal hayata kazandırılmasıyla ilgili projeyi çok doğru ve yerinde bulduklarını belirten kafe müşterileri, bu işyerine gelmekten memnun olduklarını ifade ederek, bu projenin her alanda uygulanması gerektiğini vuruluyor.
Diğer personellerle aynı şartlarda çalışan down sendromlu çocuğun, hayal ve gelecekle ilgili planlarının da normal insanlarla aynı olduğuna dikkati çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, “Burada çalışan down sendromlu bir kızımıza burada çalışarak kazandığı parayı ne yapacağını sorduğumuzda, kızımız da altın ve çeyiz alıp daha sonra da evleneceğini söylüyor. Burası Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Korumalı İşyeri, burada çalışan bu çocuklar da belediye personeli olarak görev yapıyor” şeklinde konuştu.
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