Down Sendromlu Çocukların ‘Mutlu Kafe'si

Down sendromlu çocukların sosyal hayata daha iyi adapte olmaları için açılan kafede garson olarak çalışan özel çocuklar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çalışarak üretmenin keyfini yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda aldıkları eğitimin ardından Mutlu Kafe'de çalışmaya başlayan down sendromlu çocuklar, üstlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Toplum içinde kendilerine yer edinerek her geçen gün iletişimleri ve özgüvenleri artan gençler, müşterilerle sıcak ilişkiler kuruyor.

Mutlu Kafe'yi down sendromlu bireylerin topluma eşit haklarla katılımlarını sağlamak için kurulan bir rehabilitasyon merkezi olarak nitelendiren proje koordinatörü Nilgün Yıldız, yaklaşık bir yıl önce açılan merkezde çocukların çok önemli beceriler kazandığını ifade ediyor.

Kafede iki vardiya şeklinde günde 6 saat çalışan 3'ü kız 9 down sendromlu çocuk, diğer çalışanlarla aynı sosyal haklara sahip olmanın yanı sıra, aynı maaşı da alıyor. Toplumda farklı olmanın olumsuz yanlarından uzaklaşarak iş hayatına atılan çocuklar, kafede boş zamanlarında ise dans ederek masa silmenin yanı sıra, şarkılar söylüyor, birbirleri ve diğer çalışanlarla sohbet ediyor.