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Down sendromlu Ebru'nun düğün hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Belediyecilik alanında ödüllendirdiği 'Keşke' projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi'ne başvuruda bulunan Down sendromlu Ebru Çakmak'ın (27), küçüklükten beri gelin olma hayali gerçeğe dönüştü.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Belediyecilik alanında ödüllendirdiği 'Keşke' projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi'ne başvuruda bulunan Down sendromlu Ebru Çakmak'ın (27), küçüklükten beri gelin olma hayali gerçeğe dönüştü. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çakmak için temsili damatsız düğün organize etti. Duygu dolu anların yaşandığı düğünde down sendromlu Ebru Çakmak'ın gelin olduğunu gören anne ve babası gözyaşlarına hâkim olamadı.

Ebru'nun düğünü belediyeye bağlı Beylerderesi Şelale Restoranı'nda gerçekleştirildi. Malatya'da ailesiyle birlikte yaşayan down sendromlu Ebru Çakmak, küçük yaşlarından bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurdu. Evdeki tül ve perdelerden zaman zaman kendisine gelinlik bile yapan Çakmak'ın hayalini, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar temsili de olsa gerçekleştirdi. Yapılan düğünde uzun zamandan bu yana hayal ettiği gelinliği giyen Ebru Çakmak, dans müziği eşliğinde babası Nurettin Çakmak ile ilk dansını yaptı.

KINA YAKILDI, PASTA KESTİ

Yapılan dans ardından bir süre çalan müzik eşliğinde oynayan Çakmak, daha sonra kendisi için hazırlanan düğün pastasını bıçakla keserek, tadına baktı. Ardından Çakmak'a kına yakıldı, halaylar çekildi. Orkestra eşliğinde düğüne katılanlar doyasıya eğlendi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Mutluluğu yüzünden okunan Ebru Çakmak, eline aldığı mikrofonla düğüne katılanlarla mutluluğunu paylaştı, Yeşilyurt Belediyesi'ne ve destekleyenlere bol bol teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, herkese nasip olmayan bir ortamda, herkese nasip olmayan duygularla çok anlamlı bir düğüne şahitlik ettiklerini belirterek, "Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal ve kültürel anlamda çok güzel çalışmalarımız var, çok anlamlı projelerimiz var. Bugün burada yapmış olduğumuz projelerimizle yine bu anlamlı projelerimizden bir tanesi. Böyle bir taleple yavrumuzun babası bize uğramıştı. Bu şekilde bir program yapalım şeklinde bir teklifinin olduğunu ve yıllardır uğraştığını, emek verdiğini bir sürü yerlere uğradığını ama bir türlü sonuç alamadığını bize bilgi verdi. Bizde arkadaşlarımızla buna öncülük edelim bu sevince ortak olalım, bu sevince katkıda bulunalım, bu sevinci birlikte başaralım, birlikte bir arada olalım şeklinde düşündük. Görüyorum ki dostları çokmuş.

İNŞALLAH DİĞERLERİNİN DE HAYALLERİ GERÇEKLEŞİR

Baba Nurettin Çakmak'ta, kızlarının gelinlik giyme hayalinin olduğunu kaydederek, "Belediye başkanımızı ziyarete gittiğimde kızımızın böyle bir hayali olduğunu keşke gelinlik giysem diye düşüncesi olduğunu söyledim. O da sağ olsun bizi çok iyi karşıladı. Bu projeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını söyledi ve çok kısa sürede istediğimizden fazla bir şekilde gerekeni yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. İnşallah diğerlerinin de hayalleri gerçekleşir" diye konuştu.

GELİN GÖRÜNCE AĞLIYORDU

Kızı Ebru'nun evliliği çok düşündüğünü, gelin gördüğü zaman ağladığını ifade eden Anne Hatice Çakmak ise, "Yüzük takan biri olunca nişanlarda ağlıyordu. Bizde gelinlik giydirmek istedik. Bu dilediğini yerine getirmek istedik. Çok duyguluyuz. Güzel bir şey oldu" diye konuştu.

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