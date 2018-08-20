Down sendromlu Ebru'nun gelinlik hayali gerçek oldu

Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Ebru Çakmak'ın, küçük yaşlardan beri kurduğu gelinlik giyme hayali Yeşilyurt Belediyesinin organize ettiği temsili düğünle gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ihtiyaç sahibi çocukların isteklerinin karşılandığı "Keşke" projesi kapsamında down sendromlu Ebru Çakmak'ın hayali için temsili düğün töreni düzenlendi.

Belediyenin sosyal tesisinde gerçekleşen düğünde, gelinlik giyen Çakmak, davul eşliğinde yakınlarıyla dans etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, temsili düğün töreninde yaptığı konuşmada, sosyal belediyeciliği önemsediklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik kapsamında sürdürdükleri "Keşke" projesi kapsamında birçok çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini anlatan Çınar, "Ebru Çakmak'ın babası Nurettin, çocuğunun en büyük hayalini gerçekleştirmek için bize başvurdu. Biz de belediye olarak 'Keşke' projesi kapsamında Çakmak kızımızın halini gerçekleştirerek, mutluluğuna ortak olmak istedik" ifadesini kullandı.