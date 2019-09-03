HABER

Down sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta down sendromlu Esra Eren (26) için mahallesindeki kadın kuaförü Şule Ercan'ın yaptığı organizasyonla düğün yapıldı.

Down sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta down sendromlu Esra Eren (26) için mahallesindeki kadın kuaförü Şule Ercan'ın yaptığı organizasyonla düğün yapıldı. Gelinlik giyip sevdikleriyle oynayan Eren, "Ben damatsız düğün istemiştim koca kahrı çekmemek için, Şule ablam da yaptı" dedi.
Rabia-Ziya Eren'in 2 çocuğundan biri olan Esra Eren, yıllarca gelinlik giymenin hayalini kurdu. Mahalledeki kadın kuaförü Şule Ercan, gelen gelinleri görünce imrenen Eren'in bu hayalini gerçekleştirdi. Şule Ercan'ın organizesiyle Esra Eren için düğün töreni düzenlendi. Evin önünde düzenlenen törene gelinlik giyerek katılan Esra Eren, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
'BU BENİM HAYALİMDİ'
Babası Ziya Eren'in rahatsız olması nedeniyle katılamadığı düğünde Esra'yı ailesi, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğününde kendisi gibi down sendromlu olan ağabeyi Nuri Eren ile de karşılıklı oynayan Esra Eren, "Düğünü çok istedim. Çok mutluyum. Bu gelinliği giymek için çok bekledim. Şule ablaya çok teşekkür ediyorum. Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ben damatsız düğün istemiştim koca kahrı çekmemek için. 'Gerek yok ben damatsız düğün istiyorum' dedim Şule ablam da yaptı" diye konuştu.
Şule Ercan ise Esra'nın en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu belirterek, "Esra işyerime geldiği zaman gelinlerimi görüp imreniyor, aynı zamanda çok kıskanıyordu. Ben ona söz verdim. Esra mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu Esra'nın gelinlik hayali gerçek oldu

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Sosyal medya üzerinden Kung-Fu yarışmasıSosyal medya üzerinden Kung-Fu yarışması
Şirketler personelleri için online eğitimi tercih ediyorŞirketler personelleri için online eğitimi tercih ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

Son dakika! Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.