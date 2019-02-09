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Down sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde down sendromlu Faruk Tomurcuk'un asker olma hayali, İl Jandarma Komutanlığı’nın girişimleriyle gerçekleşti.

Down sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek oldu

Hüseyin KALAY/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde down sendromlu Faruk Tomurcuk'un asker olma hayali, İl Jandarma Komutanlığı’nın girişimleriyle gerçekleşti. Askeri kamuflaj giyen Tomurcuk, jandarma komutanlığında düzenlenen temsili törenle yemin ederek bir günlüğüne asker oldu.
Down sendromlu Faruk Tomurcuk, ailesiyle birlikte, hayali kuruduğu ve çok istediği Jandarma Komutanlığını ziyaret etmek için müracaatta bulundu. Talep üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’nca, askerlik hayali kuran Faruk Tomurcuk için temsili yemin töreni programı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ali Osman Bulat, İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Özden'in de yer aldığı törende, jandarma komutanlığına gelen Faruk Tomucuk ile ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende askeri kamuflaj da giyen Tomurcuk, masa üzerinde Türk bayrağı ve silaha el koyarak yemin etti. Bir günlüğüne de olsa asker olan Tomucuk'a katılımcılar tarafından takdir ve hizmet belgesi de verildi.
'HER TÜRK ASKER DOĞAR'
Yemin töreninin ardından konuşan Salıpazarı Kaymakamı Ali Osman Bulat, Türk ordusunun dünyada en güçlü ordu olduğunu söyledi. Bulat, " Her Türk asker doğar ve vatanını korumak için canını feda etmekten asla kaçınmaz. Türk ordusu dünyada en güçlü ordudur. Bu onur hepimizin. Faruk kardeşim de bu ordunun bir parçası olarak askerliğine yemin ederek başlayıp başarıyla bitirdi. Yine ilerde ihtiyaç olduğu zaman, Faruk kardeşimiz bizlerle olacak" diyerek başarı dileklerinde bulunduğu askerlere hayırlı teskerler temennisinde bulundu.
Tören, katımcıların askerlik hayali gerçek olan Faruk Tomurcuk'la anı fotoğrafı çekinilmesi ve ikramların ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek olduDown sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek olduDown sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek olduDown sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek oldu

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