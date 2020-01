Down sendromlu Ferhat, resim sergisi açacak

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan ve en büyük tutkusu resim yapmak olan down sendromlu Ferhat Ateş (15), kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

İmranlı ilçesi Altınca köyünde yaşayan Ergin ve Şahhanım Ateş çiftinin 3 çocuğundan birisi Ferhat Ateş, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Okul çağı geldiğinde taşımalı eğitimle İmranlı ilçe merkezinde okuyan Ateş, daha sonra İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geçti. Burada okul müdürü Erkan Ovalı, resim öğretmeni Sedat Çalışkan ile özel eğitim öğretmeni Mehmet Çoban, Ateş’in resim çizmeye karşı yeteneği olduğunu keşfetti. Ferhat, eğitimcilerin de desteğiyle bu eğitim yılının başından itibaren 15 resim çizdi. Okula gelip resimleri tek tek inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan da, eğitimin her engeli aştığına inandığını belirterek, "Özel eğitim gerektiren bireylere imkan verildiği zaman neler yapılabileceğinin en güzel örneğini bugün Ferhat bize gösterdi. Azim ve inanç bütün zorlukları aşar. Bugün Ferhat sadece kendi için değil ona benzeyen binlerce down sendromlu çocuklar için umut ışığı oldu. Ferhat kardeşimizin benden tek isteğinin kendi resim sergisini açmak olduğunu belirtti. Ben de Kaymakamımız Hasan Meşeli ile bu konuyu görüşeceğim. İkinci dönemde Ferhat kardeşimizin kendi sergisini açması hususunda yardımcı olacağım" dedi.

