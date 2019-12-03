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Down sendromlu garson pizza dükkanının 'Canı' oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Can Ural, uzun süredir sıkı bir iş disipliniyle günde 8 saat çalıştığı pizza dükkanında hizmet vererek takdir topluyor.

İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Can Ural, uzun süredir sıkı bir iş disipliniyle günde 8 saat çalıştığı pizza dükkanında hizmet vererek takdir topluyor. Yemek siparişlerinden masa düzenine kadar tüm eksiklikleri fark edip kendiliğinden işe koyulan Can'ı, pizza dükkanı çalışanları 'Patron' diyerek çağırıyor. Tüm sıcaklığıyla pozitif enerji yayan Can, down sendromlu bireylerin toplumla kaynaşmasına örnek oluyor.
İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Can Ural, günde 8 saat çalıştığı pizza dükkanında iş disiplini, sempatik tavırları ile takdir topluyor. Dükkanda pizza servisi yapan, kasaya bakan, hesap alan, masa düzeniyle ilgilenen ve müşterileri karşılayan Can, tüm eksiklikleri kendiliğinden fark edip işe koyuluyor. Tüm sıcaklığıyla pozitif enerji yayan Can, dükkan çalışanları tarafından 'Patron' diye çağrılıyor. İşletmenin, adı gibi 'Can'ı' haline gelen down sendromlu garson, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Can çalışmaya başladığından beri ondan çok fazla şey öğrendiklerini söyleyen işletme müdürü Halil Boğa, Çalışma azmi ve disiplini her zaman ön planda tutuyor. Sevildiğini çok çabuk anlıyor. Biz onu çok seviyoruz. O bizim canımız. Adı gibi gerçekten bu işletmenin canı oldu. Bütün söylenenleri anlıyor. Garsonlar sıkıştığında hemen gidip sipariş alıyor, hesap almaya çalışıyor ve çok çabuk kavrıyor. Aynı zamanda burada ona patron diyoruz. O büyük patron ben ise sadece müdürüm dedi.
'BİR ANNE OLARAK İÇİM ÇOK RAHAT'
Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Can'ın annesi olan Nevin Ural, anne olarak içinin çok rahat olduğunu vurguladı ve şöyle dedi
Can kaynaştırma öğrencisiydi ve lise eğitimini tamamladı. Uzun süredir pizza dükkanında çalışıyor. Can burada ne istenirse onu yapıyor. Pizza servisi yapıyor, kasaya bakıyor, hesap alıyor, masa düzeniyle ilgileniyor, müşterileri karşılıyor. Bir anne olarak içim gerçekten çok rahat. O işe yaradığını hissettiği için, toplumla kaynaştığı için, müşteriler ve çalışma arkadaşları onu çok güzel kucakladığı için çok rahatım. Onun adına da çok mutluyum. Can saat 12.00 gibi işe gidiyor, tam saatinde iş yerinde olmak istiyor. Kendi içinde müthiş bir disiplini var. Akşam ise saat 20.00'de işten çıkıyor ve bazen 'Neden beni erken aldınız Daha fazla kalmak istiyordum' diyor. Bu da bize onun burada çok mutlu olduğunu gösteriyor. Down sendromlu çocuklar fırsat verildiğinde toplumun her kademesinde görev alabilecek nitelikteler. Çok pozitif ve mutlular etrafa büyük bir enerji veriyorlar. Buranın işletmecileri Can ile birlikte işletmenin aurasını değiştirdiğini söylüyorlar.
'HERKESTEN BUNU YAPMASINI BEKLİYORUZ'
İşletme sahiplerinden Betül Duman, Can'ın bizden bir farkı yok. Hepimizin nasıl küçük farklılıkları varsa onun da küçük farklılıkları var. Biz sadece ona hayatta daha güçlü kalabilmesi için destek olmaya çalışıyoruz. Herkesten de bunu yapmasını bekliyoruz. Onlar bizim desteklerimizle kendi başlarına birey olarak bu hayatta kalabilecek insanlar. Can'ın buraya gelmesi büyük bir keyif. O bize daha fazla destek oluyor. Her gün burada onun enerjisini görmek, onun birileriyle sohbet ettiğini, bir şeyler için uğraştığını ve akşam buradan bir şeyleri başarmış olmanın verdiği mutlulukla ayrıldığını görmek bizler için büyük bir keyif diye konuştu.

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