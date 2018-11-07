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Down sendromlu genç "Arka Sokaklar" setinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 22:38 | Son Güncelleme

Down sendromlu genç "Arka Sokaklar" setinde

İSTANBUL (AA) - Mersin'den ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen down sendromlu Kemal Çakıroğlu, "Arka Sokaklar" dizi setini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın himayesinde düzenlenen etkinlik kapsamında Mersin'den kente gelen 18 yaşındaki Çakıroğlu, sanatçılarla tanışma fırsatı yakaladı.

Film setinde sinema sanatçılarıyla hatıra fotoğraf çektiren Çakıroğlu’na dizide "komiser Mesut" rolünü canlandıran Şevket Çoruh tarafından polis rozeti ile bere hediye edildi.

Çakıroğlu daha sonra dizide "Engin müdür" rolünü canlandıran İlker İnanoğlu, "başkomiser Hüsnü Çoban" rolündeki Özgür Ozan ile bir süre sohbet etti.

Film setinden ayrılırken anne Emine Çakıroğlu, oğlunun isteğini geri çevirmeyen ve film setine götürülmesini sağlayan İl Emniyet Müdürü Çalışkan ve ekibine teşekkür etti.

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