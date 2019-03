Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Türkiye'nin down sendromlu ilk girişimcisi olup yaklaşık 5 yıldır sahibi olduğu reklam şirketiyle engelli gençlere umut aşılayan Ozan Ulusoy, "Bu şirketin önemi benim için anlatılmaz, yaşanır. Benim gibi down sendromlu olan, kendi başlarına iş yapmak isteyen gençlere ben de bir umut kapısı açmak istiyorum." dedi.

"Down Reklam Ajansı"nı 2014'te kuran, kupa, magnet, çerçeve gibi kişiye özel birçok ürünü tasarlayıp üreten 31 yaşındaki Ozan Ulusoy, "Kendimde bir farklılık olduğunu, arkadaşlarımdan farklı olduğumu ilk kez 6. sınıftayken hissettim. Arkadaşlarıma, 'Ben bunun farkındayım. Siz de biliyorsanız, utanmadan bana ne olduğunu söyleyebilirsiniz' diye ufak bir not yazdım. Kendimin farkına vardığımı ilk o anda anladım." diye konuştu.

Down sendromlu gençler ve aileleri için tavsiyede bulunan Ulusoy, "Down sendromlular sosyalleşmeli. İçlerine kapanmamalı, dışarıya çıkmalılar. 'Çocuktur düşe kalka öğrenecek' deniliyor ya öyle. Sadece anne babalarıyla değil kendilerinin de çıkmaları, sosyalleşmeleri lazım. Bir sorun olduğunda da insanlara 'hayır' diyebilmeliler, kendilerini korumak için." diye konuştu.

'BU BAŞARININ ÖRNEK OLUŞTURMASI, BİZİMDE HOŞUMUZA GİDİYOR'

Ali Ulusoy, "Bu başarının örnek oluşturması bizim de hoşumuza gidiyor. Birçok alanda çalışan down sendromlu arkadaşlarımız, kendi işini kuranlar var. Diğer engel grubundaki arkadaşlarımızın da başarı öykülerini duydukça kendi çocuğumuzunki gibi çok mutlu oluyoruz." diye konuştu. Şirketin gönüllülerin de desteğiyle yıllardır ayakta kaldığına vurgu yapan Ulusoy, down sendromlu çocukların temel yaşam becerilerini kazanmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Ailelerin de kendilerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Ulusoy, güçlü hissetmek için engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının içinde yer alınabileceğini dile getirdi. - Anne Ulusoy: "Şirkette Ozan'ın elemanıyım" Ozan'ın annesi Aysel Ulusoy da emekli matematik öğretmeni olduğunu anlatarak, "Şu anda şirkette Ozan'ın elemanıyım. Birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ozan'ın down sendromlu olduğunu 6 aylıkken öğrendiklerini aktaran anne Ulusoy, şöyle konuştu: "O zaman doktor bize 'Hiçbir şey yapamaz, oturamaz, kalkamaz, yürüyemez, yemeğini kendi yiyemez' demişti. Böyle, saksı gibi oturan birisini tarif etmişti bize. Şoke oluyorsunuz bunu duyunca, çok üzülüyorsunuz. İlk defa böyle bir şeyle karşılıyorsunuz ve olması için hiçbir neden yok, kan uyuşmazlığı, akrabalık yok. Tabii ki çok üzüldük ama sonra gelişimi çok iyi ilerledi. Birçok şeyi zamanında yaptı. Birlikte çok güzel vakit geçirdik, oyunlar oynadık, tiyatroya, sinemalara gittik, kitaplar okuduk. Sonuçta Ozan'ımız şimdi böyle, oldukça başarılı. Oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. Başarıları birçok aileye örnek oldu. Çok seviyoruz oğlumuzu, gurur duyuyoruz."