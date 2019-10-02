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Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bursa’da bir grup genç down sendromlu arkadaşları için mahallede davullu zurnalı doğum günü partisi yaptı.

Bursa’da bir grup genç down sendromlu arkadaşları için mahallede davullu zurnalı doğum günü partisi yaptı. Geceyi havai fişek ve meşaleler ile aydınlatan gençler, düğün gibi doğum günü kutladı. Bir araya gelen mahalleli, o genci doğum gününde yine yalnız bırakmadı.
Osmangazi Zafer Mahallesi’nde oturan down sendromlu Turan Dursun, arkadaşlarının yaptığı doğum günü sürprizi ile şok oldu. Arkadaşlarının doğum günü için harekete geçen gençler, mahalledeki bir kafeyi balonlarla süslerken, kutlama için müzisyen de çağırdı. Havanın kararmasıyla bir araya gelen mahalle sakinleri, davul zurna eşliğinde down sendromu rahatsızlığı olan Dursun’un karşısına çıktı. Arkadaşlarının yaptığı bu sürprize çok sevinen Dursun, güle oynaya mahallede herkesle beraber tur attı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde kendisi için hazırlanan pastanın başına geçen Dursun, hayatında unutamayacağı anlar yaşadı.
Organizasyonu düzenleyen gençlerden Fatih Geniş, “Zafer Mahallesi’nin bir ferdiyim. Geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz down sendromlu kardeşimiz Turan Dursun’un doğum gününü mutlu bir şekilde kutladık. Biz bunu her sene 30 Eylülde kutluyoruz. Geçen sene bu caddede oldu. Bu sene Namık Kemal Folklor Ekibi bize kapılarını açtı. Derneğin önünde kutladık. Kardeşimizin annesi babası yok, ağabeyleri ve mahalleli tarafından bakılıyor. Mahalleli ağabeylik duygusuyla her sene elinden geldiğince güzellikler yapmaya çalışıyor. Bunun dışında her gün kardeşimizle ilgileniyoruz. Biz onu mutlu edince mutlu oluyoruz. Bunun yanı sıra diğer down sendromlu kardeşlerimiz de var. Eko baba dediğimiz, Davulcu Samet dediğimiz kardeşlerimiz de var. Onları da hiç ayırmıyoruz. Hep birlikte her sene bu işi geleneksel olarak kutluyoruz. Seneye daha coşkulusu olacak, böyle oldukça her şey daha da güzel olacak” dedi.

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü

Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü
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