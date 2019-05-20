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Down sendromlu gence sağlık ekiplerinden anlamlı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 karayolu üzerine çıkan down sendromlu genci gören sağlık ekipleri genci ikna ederek evine kadar bıraktı.Hendek ilçesinde ikamet eden isminin Caner olduğu belirtilen down sendromlu genç, ara sıra ailesinden habersiz çarşı merkeze gitmek üzere D-100 karayolu üzerine çıkıyor.

Down sendromlu gence sağlık ekiplerinden anlamlı müdahale

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 karayolu üzerine çıkan down sendromlu genci gören sağlık ekipleri genci ikna ederek evine kadar bıraktı.
Hendek ilçesinde ikamet eden isminin Caner olduğu belirtilen down sendromlu genç, ara sıra ailesinden habersiz çarşı merkeze gitmek üzere D-100 karayolu üzerine çıkıyor. Birçok kez ikna edilen down sendromlu genç evine bırakıldı. Genç yine ailesinden habersiz D-100 karayolu üzerine çıkarak bariyerlere oturmaya başladı. O sırada hasta nakline giden İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ambulans ekipleri genci gördü ve yol kenarına aldı. Genci güçlükle ikna eden sağlık ekipleri ambulans içerisine alarak ailesine teslim etti.
Gencin ailesinin daha sonra teşekkür ettiği belirtildi.

Down sendromlu gence sağlık ekiplerinden anlamlı müdahale

Down sendromlu gence sağlık ekiplerinden anlamlı müdahale

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