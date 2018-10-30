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Down sendromlu gençler Cumhuriyet Balosu'nda harmandalı oynadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla bir farkındalık balosu gerçekleştirdi.

Down sendromlu gençler Cumhuriyet Balosu'nda harmandalı oynadı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla bir farkındalık balosu gerçekleştirdi. Gecede Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran tiyatrosu Özgür Özgülgün ve yaveri down sendromlu Tan Aytıs ile harmandalı oynadı.

Pink Floyd'un kült şarkısı 'Another Brick In The Wall' ile toplumda engelli olarak tanımlanan bireylerin sesini dünyaya duyuran ve özel içerikli 'Sanat ve Biz', 'Hayvanlar ve Biz' sergileriyle zihinsel engelli gençlerin yaşamın içinde yer alabileceklerini kanıtlayan İZEV, zihinsel engelli bireyleri farkındalık etkinlikleri ile toplumla buluşturmaya devam ediyor. İZEV İstanbul Florya'da bulunan bir alışveriş merkezinde on gün sürecek etkinlikler kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla bir balo gerçekleştirdi. Baloda zihinsel engelli gençler şarkılarını Onkolog Dr. Yavuz Dizdar eşliğinde, bu kez Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda seslendirdi.

Bu özel gecede Atatürk'ü tiyatrocu Özgür Özgülgün canlandırdı. Atatürk’ün ve birçok Hollywood yıldızının da terzisi olan Altınmakas - Kordonciyan Ailesi ve ünlü makjör Corci de gece için seferber oldu. Ayrıca bir hayırsever de Atatürk dönemini yansıtan klasik otomobilini bu etkinliğe tahsis etti. Cumhuriyet dönemine ait özel klasik otomobille sergiye gelecek olan Mustafa Kemal Atatürk, yanında down sendromlu yaveriyle 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' türküsü eşliğinde alışveriş merkezine girdi. Özgülgün, Kordonciyan Ailesi'nin temin ettiği orijinal Atatürk kostümü ile coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Yaşam Hakkı - Duvar şarkısını engelli gençlerden dinledikten sonra, down sendromlu yaveri Tan Aytıs ile karşılıklı harmandalı oynayan Atatürk, çoşkulu kalabalığa İZEV Vakfı'nın sergileri ve başarılı çalışmalarından dolayı muaffakiyetler dileyerek, "Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir" dedi.

Down sendromlu gençler Cumhuriyet Balosu'nda harmandalı oynadıDown sendromlu gençler Cumhuriyet Balosu'nda harmandalı oynadıDown sendromlu gençler Cumhuriyet Balosu'nda harmandalı oynadı

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