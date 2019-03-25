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Down sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

 BORNOVA Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 'Mona Lisa' ve 'İnci Küpeli Kız' gibi dünyaca ünlü tabloların fotoğraflanarak filtre tekniğiyle canlandırıldığı bir sergi açıldı.

Down sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- BORNOVA Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 'Mona Lisa' ve 'İnci Küpeli Kız' gibi dünyaca ünlü tabloların fotoğraflanarak filtre tekniğiyle canlandırıldığı bir sergi açıldı. Model olarak down sendromlu gençlerin yer aldığı 13 eserlik serginin geliri, İzmir Down Sendromlular Derneği'ne bağışlanacak.
İzmir Bornova Rotary Kulübü, Bornova Belediyesi, Bornova Rotaract Kulübü ve Efes Innerwhell Kulübü'nün iş birliğinde Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü eserlerin canlandırma tablolarının yer aldığı sergi açıldı. 'Mona Lisa' ve 'İnci Küpeli Kız' gibi eserlerin fotoğraflanarak canlandırıldığı sergide, model olarak down sendromlu çocuklar yer aldı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 13 eserin satışından elde edilen gelir ise yine İzmir Down Sendromlular Derneği'ne bağışlanacak. Serginin açılışı sırasında, dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun aşama aşama nasıl canlandırıldığı, İzmir Down Sendromlular Derneği üyesinin gönüllüğünde tekrar gerçekleştirildi.
'İLHAM KAYNAĞI OLALIM'
Bu yıl için farklı bir mottodan hareketle projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Uluslararası Rotary 2 bin 440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Alaeddin Demircioğlu, "Bu seneki mottomuz, 'İlham kaynağı olalım' Biz özellikle toplumun ihtiyacı olan bütün faaliyet konularında hizmet ve proje üretiyoruz. Çok önem verdiğimiz konuların başında da toplum içindeki engelliler geliyor. Engellilerin mutlaka toplum içine dahil edilmesi, onların ayrışmaması ve bu konuda bir farkındalık yaratmak amacıyla 8 aydır çalışıyoruz. Projede ünlü tablolara engellilerin yüzlerini yerleştirerek onları onurlandırmak ve onları sanata kültüre dahil etmek amacıyla hareket ettik. Tüm paydaşlarımızla beraber bu konuda ciddi bir farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi.
DOWN SENDROMLU CAN, VAN GOGH'U CANLANDIRDI
Projede model olarak yer alan down sendromlu Can Ural'ın annesi, aynı zamanda İzmir Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Nevin Ural, "Proje çok heyecan verici bir projeydi. Yüzyıllardır çok sevilen eserlerin, tabloların bu çocuklarla beraber hayat bulması bu çocukların sevgilerini de ölümsüz kılmış oldu. Ben de oğlum Can ile birlikte bu projede yer almaktan çok mutluyum. Can da Van Gogh'u canlandırarak bu projenin bir parçası oldu. Önce tabloyu ona gösterdik ve tabloyu canlandıracağını anlattık. Bu çocuklar zaten pek çok dernek faaliyetlerinde yer aldığı için bu tür etkinliklerde zorlanmıyorlar. Bizim için sonuç önemliydi, sonuçtan da çok memnunuz" diye konuştu.
'İNANARAK BAŞLADIK'
Proje ile ilgili heyecanını aktaran Makyöz Filiz Koruyan, "Bu projeye Çağıl Fenike ile başladık. 1 buçuk yıl önce tablo canlandırma fikrimiz ortaya çıktı. Duygu Gümüştekin stylingiyle Erden Mete fotoğrafçılığıyla bu projeye dahil oldu. Bir buçuk yılın bütün emeği şuanda burada sergileniyor. Projemizin tüm geliri down sendromlu çocuklara gönderilecek. Projeye inanarak başladık ve çok güzel dönüşler aldık" dedi.
Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi 29 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdiDown sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdiDown sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdiDown sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdi

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