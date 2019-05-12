Down sendromlu gençler iş yaşamında

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Üsküdar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi Tebessüm Kahvesi'nde istihdam edilen 10 down sendromlu personel 3 yıldır garsonluk yaparak hayatını kazanıyor.

Üsküdar Burhan Felek Köşkü'nün bahçesinde hizmet veren Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu gençler servisleriyle müşterilerin yüzünü güldürüyor. Down sendromlular bağımsız bireyler olarak topluma kazandırılmak için istihdam ediliyor. Gençler 08.00-14.00 ve 14.00-20.00 saatleri arasında beşer kişilik iki grup olarak çalışıyor.

Down sendromlu personelden Emrah Kuru (28), 3 yıldır garsonluk yaptığını belirterek, işini çok sevdiğini ve kendi ayakları üzerinde durmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Halk oyunları oynamayı ve türkü söylemeyi çok sevdiğini dile getiren Kuru, şöyle konuştu:

"Ben down sendromluyum, engellilerin hakkını da korumak istiyorum. Engelli değilim, özürlü değilim, kendi ayakları üzerinde duran ve hizmetimi sergileyen biriyim. Engelleri birlikte aşıyorum. Engellilere dokunuyor ve seviniyorum. Melek arkadaşlarımla beraberim. Ben de bireyim. Müdürümün dediklerimi yaparım. 2016'daki 21 Mart Dünya Engelliler Günü'nden itibaren garson olarak çalışıyor ve emeğimizi sergiliyoruz. İşimi çok seviyorum. Burada müşteriler memnun oluyor. Hizmet ederken sevgimi, şefkatimi sergiliyorum."