Down sendromlu gençler iş yaşamında

"Ben down sendromluyum, engellilerin hakkını da korumak istiyorum. Engelli değilim, özürlü değilim, kendi ayakları üzerinde duran ve hizmetimi sergileyen biriyim. Engelleri birlikte aşıyorum. Engellilere dokunuyor ve seviniyorum. Melek arkadaşlarımla beraberim. Ben de bireyim. Müdürümün dediklerimi yaparım. 2016'daki 21 Mart Dünya Engelliler Günü'nden itibaren garson olarak çalışıyor ve emeğimizi sergiliyoruz. İşimi çok seviyorum. Burada müşteriler memnun oluyor. Hizmet ederken sevgimi, şefkatimi sergiliyorum."

Down sendromlu personelden Emrah Kuru (28), 3 yıldır garsonluk yaptığını belirterek, işini çok sevdiğini ve kendi ayakları üzerinde durmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Üsküdar Burhan Felek Köşkü'nün bahçesinde hizmet veren Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu gençler servisleriyle müşterilerin yüzünü güldürüyor. Down sendromlular bağımsız bireyler olarak topluma kazandırılmak için istihdam ediliyor. Gençler 08.00-14.00 ve 14.00-20.00 saatleri arasında beşer kişilik iki grup olarak çalışıyor.

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Üsküdar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi Tebessüm Kahvesi'nde istihdam edilen 10 down sendromlu personel 3 yıldır garsonluk yaparak hayatını kazanıyor.

31 yaşındaki down sendromlu Evren Çakır da spor yapmak, yüzmek ve sevdikleriyle vakit geçirerek seyahat etmeyi çok sevdiğini belirterek, "Çok mutluyum. 3 yıldır servis hizmeti veriyorum. Hem çalışıyorum hem de para kazanıyorum. Burası güzel bir mekan. Ekip olarak beraber çalışıyoruz. Eğitim de alıyor ve öğreniyorum." diye konuştu.

Tebessüm Kahvesi Proje Yöneticisi Şermin Çoban ise Üsküdar Belediyesinin 3 yıldır Tebessüm Kahvesi Projesi'ni yürüttüğünü anlattı.

Kahvede down sendromlu gençlerle çalıştıklarına vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Amacımız, down sendromlu gençlerimizin, toplum hayatları ve iş hayatları içerisinde var olmalarını sağlamak. Down sendromluların farkındalığını da artırmayı amaçladığımız projemizde, onların insanlarla iletişim halinde olması, ciddi bir sosyal farkındalık oluşması ve bunun yanında down sendomlu gençlerin istihdamının özendirilmesini amaçlıyoruz."