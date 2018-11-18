Down Sendromlu Gençleri Hayata Bağlayan Proje

Şili’de sebze yetiştirmeyi ve satmayı öğrenen bir grup Down sendromlu genç, bir yandan önemli beceriler edinirken diğer yandan hazırladıkları lezzetli ürünleri satarak para kazanıyor.

Down sendromlu bir grup genç yetişkin, Şili’nin başkenti Santiago’daki bu bostan ve serada yetiştirdikleri sebze ve otları mahalledeki komşularına satıyor..

Hevesli bahçıvanlar, aynı zamanda mutfağa girip yetiştirdikleri ürünlerin bazılarıyla gurme marmelat ve reçeller yapıyor.

Isaac, “Gurme marmelat pişirmeyi seviyorum,” diyor.

Nicolas Armijo, “Bostanda çalışmayı seviyorum, yemek pişirme dersleri var. Öğretmenlerimiz bize marmelat yapmayı öğretiyor,” şeklinde konuşuyor.

“Köşedeki Bostan” projesi, Şili’deli Down sendromlu gençlerin okuldaki öğrencilik yıllarıyla iş piyasasına adım atmaları arasındaki boşluğu doldurmaları için bir yıl önce başlatıldı.

Özel eğitim uzmanı Liliana Vegenas, “Bu program, gençlerin bağımsızlık kazanmasını sağlıyor, ki bizim de onlardan istediğimiz bu. Down sendromlu gençlerin iş bulmada bağımsız hareket etmelerini istiyoruz. Sosyal bir dünyada marmelat yapıp satarak kazanç sağlayacaklar. Bu da daha fazla bağımsızlık elde etmelerine katkıda bulunacak.”

Mevsimin son ürünleri bostanda hızla serpilirken gençlerin özgüveni de bir o kadar hızlı artıyor. Gençler, bu bolluk bereketi kendileriyle paylaşacak komşular ararıyor.

