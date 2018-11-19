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Down sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde down sendromlu Mustafa Kundakçı ile Mehmet Ali Şavk için mahalle sakinleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Down sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik etti

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde down sendromlu Mustafa Kundakçı ile Mehmet Ali Şavk için mahalle sakinleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Hazırlanan pastadaki mumları birlikte üfleyen Kundakçı ve Şavk, üstü açık arabada şehir turu attı. Motosikletli polis ekipleri de onlara eşlik etti.
Alata Mahallesi'ndeki bir narenciye deposunda mahalle sakinleri ve işadamları tarafından organize edilen partiye alkışlar eşliğinde giriş yapan Kundakçı ve Şavk, orkestranın çaldığı müzikler ile gönüllerince eğlendi. Vatandaşların da eşlik ettiği down sendromlu gençler, hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Araçla şehir turu atan Kundakçı ve Şavk'a motosikletli polis ekipleri de eşlik etti.
'MAHALLEMİZİN BAŞKANLARI'
Partiye katkı sunan mahalle sakinlerinden Ali Var, "Sürpriz doğum günü partisi ile 'Mahallemizin Başkanları' olan bu iki kardeşimiz doyasıya eğlendi. Mahalle sakinleri olarak toplandık ve kendi aramızda masrafları karşılayarak doğum günü partisi düzenledik. Orkestra kiraladık, pasta yaptırdık, kuru pasta alıp meşrubat ikramında bulunduk. Doyasıya oynadık ve eğlendik. Önemli olan onları mutlu görmek. Onların sevgisi ve mutluluğunu görmek bizleri çok memnun ediyor. Biz onları çok seviyoruz" dedi.
21 yaşına giren Mustafa Kundakçı ile 35 yaşına giren Mehmet Ali Şavk ise partiyi düzenleyenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik ettiDown sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik ettiDown sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik ettiDown sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik etti

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