Down sendromlu ilk model Vogue dergisinin kapak yüzü oldu: 'Bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum'

18 yaşındaki Ellie Goldstein oldukça hırslı.

"Ünlü olmak istiyorum," diyor Londralı genç model.

Ve fazladan bir kromozom sahibi olmak onu durdurmayacak.

Ellie, Vogue dergisinde yer alan ilk Down sendromlu model oldu.

Gucci'nin maskarasının tanıtımı için hazırlanan kampanyanın yüzü olmuş ve Vogue İtalya'nın kapağında yer almıştı.

Telefona yanıt veren Ellie'nin annesi Yvonne olmuş.

"İnanamadık, böyle büyük bir markanın Ellie'yi seçeceğine! Her zaman spot ışıklarının üzerinde olmasını istedi ve insanları eğlendiren biri oldu."

Genç modelin yer aldığı Instagram paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Ellie, "Deli gibi 'like' almış." diyor. "Çok şirin olduğumu belirten ve 'Kaşlarını kıskanıyorum!' denilen yorumu çok sevdim."

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Ellie modellik ajansı Zebedee Management için 2017'den beri modellik yapıyor. Ajansın amaçlarından biri öğrenme zorlukları yaşayanlar, engelliler ya da iki cinsiyetli kişiler gibi azınlıkların medyada görünürlüğünü artırmak.

Televizyonda ajansın reklamını gören arkadaşı Ellie'yi kaydolmasını için ikna etmiş.