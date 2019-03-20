Down sendromlu kadın, bağımsızlığını işiyle yakaladı

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA- Bir bankanın Reklam ve Halkla İlişkiler departmanında 2 yıldır çalışan down sendromlu İrem Arslan, ayakları üzerinde durmanın ve kendi ifadesiyle hayatını, "özgür bir kadın" olarak sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Zorlu bir çocukluk sürecinin ardından eğitim hayatında elde ettiği başarılarla toplumsal ön yargıları kırarak tüm engelleri aşan 27 yaşındaki İrem Arslan, 5 yıldır çeşitli alanlarda iş hayatında aktif rol alıyor.

Henüz 1 yaşındayken doktorunun ailesine, "7 yaşına kadar el sallayabilirse sevinin" dediği İrem Arslan, gündelik hayatın her alanındaki varlığıyla down sendromlulara ve ailelerine, eğitim ve azmin gücünü gösteriyor.

- "İş hayatı bağımsızlığa ilk adımımdı"

İrem Arslan, AA muhabirine down sendromluların hayatın her alanında daha fazla ve güçlü bir şekilde var olduğunu söyledi.

İlk okula başladığında tüm engellere rağmen başarılı olacağına inandığını anlatan Arslan, "Tüm arkadaşlarımla çok iyi anlaştım. Dördüncü sınıfta takdir belgesi aldım ve daha fazla motive oldum. Hiçbir zaman başarısız olacağımı düşünmedim. Bazı farklılıklarımın bir ayrıcalık olduğunu biliyordum ve bu düşünceler mutlu ve başarılı olmamı sağladı. Öğretmenlerimin de desteğiyle hakkettiğim yerlere gelmek için önümde olan tüm engelleri açtım." dedi.