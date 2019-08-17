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Down sendromlu kuzenlerden tango

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali'nde down sendromlu kuzenler Özge ve Caner Ekin'in tangosu beğeni topladı - Özge Ekin: - "İlçedeki engellilere tango, kadınlara da hem tango hem de spor yaptırmak istiyorum"

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali'ne katılan down sendromlu kuzenlerin tangosu izleyenlerin beğenisini kazandı.

Çayıralan Belediyesince düzenlenen festivale katılan Özge Ekin (27) ve amcasının oğlu milli yüzücü Caner Ekin (37) tango yaptı.

İzleyenlerin beğenisini toplayan down sendromlu kuzenlerin dansı, büyük ilgi gördü.

Özge Ekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dans etmeyi çok sevdiğini, evde babasıyla sürekli dans ettiğini belirterek, "Bu organizasyonu ben yaptım, belediye başkanına söyledim, sürpriz olsun istedim, çok da güzel oldu. İlçedeki engellilere tango, kadınlara da hem tango hem de spor yaptırmak istiyorum." dedi.

Caner Ekin de dans etmeyi ve yüzmeyi çok sevdiğini, İstanbul Boğazı'nı yüzerek 4 kez geçtiğini söyledi.

Kuzenlerin tango hocası Metin Yazır ise Çayıralanlı olduğunu, Caner ve Özge'yi çocukluğundan itibaren tanıdığını ifade etti.

Down sendromluların müzikle spor yapıp çok eğlendiklerini dile getiren Yazır, "Özge ve Caner'e koş desen koşmazlar, tango yapacağız yürü deseniz koşarak giderler. Tangonun müziği kulaklarına hoş geliyor, bu yüzden de seviyorlar. Özge de güzel dans ediyor. Düzenlediğimiz kamplara katılıyor." diye konuştu.

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Çayıralan down sendromlu tango Yozgat

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