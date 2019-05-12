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Down sendromlu Leyla'nın ödevi "alışveriş" yapmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Samsun'un Kavak ilçesinde bir köyde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Leyla Bilen için öğretmenleri sosyal hayatın içinde yer alabilmesi için "Sosyal Down" adlı proje hazırladı - Kavak Kaymakamlığının destek verdiği proje kapsamında harçlık verilen Leyla'ya tek başına alışveriş yapması öğretiliyor

İLYAS GÜN - Samsun'un Kavak ilçesinde bir köyde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Leyla Bilen, öğretmenlerinin kendisi için hazırladığı proje kapsamında, tek başına alışveriş yapmayı öğreniyor.

Tek down sendromlu öğrencileri Leyla Bilen için harekete geçen Emirli Ortaokulu öğretmenleri Halit Öztürk ve Nazlı Ok Baştürk, hazırladıkları "Sosyal Down" Projesi ile Leyla'nın tek başına ayaklarının üzerinde durabilmesini amaçlıyor.

Kavak Kaymakamlığının destek verdiği proje ile Leyla Bilen, öğretmenlerinin kendisine verdiği alışveriş ödevini yerine getirmeye çalışıyor.

Harçlık verilen genç kızdan, hazırlanan kartların yardımı ile tek başına alışveriş yapması isteniyor.

- "Ödevlerini yaparak toplumda var olmasını öğrenmeye çalışıyor"

Özel Eğitim Öğretmeni Halit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leyla'nın toplumsal yaşama uyum sağlamasıyla ilgili ödevler verdiklerini dile getirdi.

Leyla'nın alışverişini kendisinin yapabilmesi için ödevler hazırladıklarını anlatan Öztürk, "Alınacak malzemelerin adının ve resminin olduğu kartları Leyla'ya veriyoruz, o da onlara bakarak alışverişini tamamlıyor. Ayrıca yine kendi kıyafetini alması için giyim mağazalarına götürüyoruz burada elbisesini seçerek ödemesini kendisi yapıyor. Leyla 16 yaşında genç bir kız, nasıl normal kızlar kendileri alışveriş yapıyorsa, Leyla'yı da giyim mağazasına götürdük ve kendi kıyafetlerini kendisi beğendi ve aldı. Bu şekilde ödevlerini yaparak toplumda var olmasını öğrenmeye çalışıyor." diye konuştu.

Öztürk, bu şekilde öğrencileri Leyla'nın topluma uyum sağlayacağını ve toplumun bir parçası haline geleceğini aktardı.

İngilizce öğretmeni Nazlı Ok Baştürk ise projenin yaygınlaştırılabileceğini belirterek, "Okulumuzda sadece Leyla olduğu için Sosyal Down Projesi'ne onunla başladık ama bu projenin yaygınlaştırılması için Türkiye'de hatta diğer ülkelerde de yapılması için bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Başka okullarda öğretmenler de bu projeyi öğrencilerine uygulamak isterse bize ulaştıklarında onlara proje hakkında bilgi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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