İLYAS GÜN - Samsun'un Kavak ilçesinde bir köyde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Leyla Bilen, öğretmenlerinin kendisi için hazırladığı proje kapsamında, tek başına alışveriş yapmayı öğreniyor.

Tek down sendromlu öğrencileri Leyla Bilen için harekete geçen Emirli Ortaokulu öğretmenleri Halit Öztürk ve Nazlı Ok Baştürk, hazırladıkları "Sosyal Down" Projesi ile Leyla'nın tek başına ayaklarının üzerinde durabilmesini amaçlıyor.

Kavak Kaymakamlığının destek verdiği proje ile Leyla Bilen, öğretmenlerinin kendisine verdiği alışveriş ödevini yerine getirmeye çalışıyor.

Harçlık verilen genç kızdan, hazırlanan kartların yardımı ile tek başına alışveriş yapması isteniyor.

- "Ödevlerini yaparak toplumda var olmasını öğrenmeye çalışıyor"

Özel Eğitim Öğretmeni Halit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leyla'nın toplumsal yaşama uyum sağlamasıyla ilgili ödevler verdiklerini dile getirdi.

Leyla'nın alışverişini kendisinin yapabilmesi için ödevler hazırladıklarını anlatan Öztürk, "Alınacak malzemelerin adının ve resminin olduğu kartları Leyla'ya veriyoruz, o da onlara bakarak alışverişini tamamlıyor. Ayrıca yine kendi kıyafetini alması için giyim mağazalarına götürüyoruz burada elbisesini seçerek ödemesini kendisi yapıyor. Leyla 16 yaşında genç bir kız, nasıl normal kızlar kendileri alışveriş yapıyorsa, Leyla'yı da giyim mağazasına götürdük ve kendi kıyafetlerini kendisi beğendi ve aldı. Bu şekilde ödevlerini yaparak toplumda var olmasını öğrenmeye çalışıyor." diye konuştu.