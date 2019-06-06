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Down sendromlu Melih için tek yürek oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Down sendromlu Melih Yalçın için, Ramazan bayramında toplanan akrabaları ve Emet Sakatlar Derneği tarafından, asker eğlencesi düzenlendi.Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde düzenlenen asker eğlencesine Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, Down sendromlu Melih Yalçın’ın Annesi Zehra Yalçın, Babası İsmail Yalçın, Bayram için çeşitli illerden gelen akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Köprücek köyü meydanında düzenlenen asker eğlencesine sırtında ismi yazan al yazma ile katılan Down sendromlu Melih Yalçın, oynadığı yöresel oyunlar ve yaşadığı mutlulukla herkesi duygulandırdı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Down sendromlu Melih Yalçın için, Ramazan bayramında toplanan akrabaları ve Emet Sakatlar Derneği tarafından, asker eğlencesi düzenlendi.
Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünde düzenlenen asker eğlencesine Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, Down sendromlu Melih Yalçın’ın Annesi Zehra Yalçın, Babası İsmail Yalçın, Bayram için çeşitli illerden gelen akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Köprücek köyü meydanında düzenlenen asker eğlencesine sırtında ismi yazan al yazma ile katılan Down sendromlu Melih Yalçın, oynadığı yöresel oyunlar ve yaşadığı mutlulukla herkesi duygulandırdı. Annesi tarafından eline kına yakılan Melih Yalçın için, geleneksel olarak yapılan para toplama merasimi de gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı özel geceye Köprücek köyü halkının ve Emet Sakatlar Derneği üyelerinin gösterdiği ilgi görülmeye değerdi.
’’Melih’in Askerlik yapacağı yer cennettir’’
Özel olarak yapılan eğlecede bir konuşma yapan Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, ’’Down sendromlu bir çocuğumuzun Asker eğlencesini yapıyoruz. Bizler askere gidemedik. Bayrak astıramadık. Anamızı asker anası yapamadık. İnşallah mevlam cennetinde bizleri asker eyler. Bugün madem Melih’in asker eğlencesi, o zaman ben buradan Melih’in nerede askerlik yapacağını söyleyeyim. İnşallah, Allah nasip ederse, Melih cennette en rütbeli asker olacaktır. Bu gece cennetin en rütbeli askerini yalnız bırakmadınız. Burada olduğunuz için, Emet Sakatlar Derneği Başkanı olarak, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum’’ ifadelerini kullandı.
Melih’in Anne ve Babası, oğullarının özellikle asker eğlencesi istediğini ve bayramda gelen akrabalarıyla birlikte bu güzel organizasyonu yaptıklarını, Melih’in hayatlarının en önemli parçası olduğunu belirttiler.

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