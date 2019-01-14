HABER

Down sendromlu Musa'nın hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

MERSİN'de, babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapan ve en büyük isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelip, ona Kur'an okumak olan down sendromlu Musa Alan'ın (14) hayali gerçek oldu.

Down sendromlu Musa'nın hayali gerçek oldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapan ve en büyük isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelip, ona Kur'an okumak olan down sendromlu Musa Alan'ın (14) hayali gerçek oldu. Davet edildiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan Musa, büyük sevinç yaşadı.
Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen, 8'inci sınıf öğrencisi, down sendromlu Musa, aldığı eğitimlerle namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrendi. Babasıyla birlikte gittiği camide müezzinlik yapmaya başlayan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alan Musa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak, ona Kur'an'ı Kerim okuma hayalini gerçekleştirdi. Erdoğan tarafından babası ile birlikte Ankara'ya davet edilen Musa'nın 27 Aralık'ta hayatında ilk kez Adana'dan bindiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı görevlilerince kendisine tahsis edilen özel araçla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırılan Musa, Erdoğan'la buluştu. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Musa ve babası Mahfuz Alan'la hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuğa tablet bilgisayar hediye etti. Buluşmanın ardından Mersin'e dönen Musa, Kur'an derslerine tabletten devam ediyor.
ERDOĞAN'I MERSİN'E DAVET ETTİ
Görüşme sonrası duygularını paylaşan Musa Alan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mla buluştum. Beni öptü, beraber fotoğraf çektirdik ve yemek yedik. Bana tablet hediye edip, 'Maşallah' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm siz, bizi davet ettiniz. Ben de sizi Mersin'e, evimize davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden baba Mahfuz Alan ise "Musa'nın hayali gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi güzel karşıladı, misafirperverliği çok güzeldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Musa'ya sarıldı. O da sarıldı, kendisini öptü. Bundan dolayı ben de Musa da çok mutlu olduk" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Down sendromlu Musa'nın hayali gerçek olduDown sendromlu Musa'nın hayali gerçek olduDown sendromlu Musa'nın hayali gerçek olduDown sendromlu Musa'nın hayali gerçek oldu

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Sömestr tatilinde kuralları esnetinSömestr tatilinde kuralları esnetin
Minik Eyşan’ın ‘Kuşlar ölmesin’ çağrısı cevapsız kalmadıMinik Eyşan’ın ‘Kuşlar ölmesin’ çağrısı cevapsız kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Erdoğan'ın Tarsus'taki kazıdan sonra Vatikan'a davet edilmesi tesadüf mü?

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Ankaralılar grubu çökertildi! Polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Ankaralılar grubu çökertildi!

Günlük burç yorumları 14 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.