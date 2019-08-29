HABER

Down sendromlu Neslihan'ın gelinlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Down sendromlu Neslihan'ın gelinlik hayali gerçek oldu

Pozantı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Neslihan Çıkat'ın gelinlik giyme hayali, düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Çıkat'ın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, temsili bir düğün organize etti. Neslihan için kına ve gelinlik elbisesi hazırlayan belediye ekipleri, Atatürk Kültür Merkezi'ni de düğün için süsledi.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan'ın da katıldığı düğünde sahneye çıkan Çay, Adana yöresine ait türküleri seslendirdi. Neslihan da katılımcılarla birlikte halay çekti.

Adanalı sanatçı Murat Kekilli de düğüne görüntülü bağlanarak, piyano ile müzik ziyafeti sundu.

Belediye Başkan Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için çok özel bir gün olduğunu söyledi.

Böyle bir hayali gerçekleştirebildikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Çay, "Bu isteği duyar duymaz 3 gün içerisinde düğünü gerçekleştirdik. Neslihan kızımızın hayalinin gerçekleştirilmesini Allah bana nasip etti. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Neslihan'ın ağabeyi Yılmaz Çıkat da kardeşinin gelinlik hayalini gerçekleştirdiği için Çay'a teşekkür etti.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındıTedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Çinli öğrencilerin yamaç paraşütü keyfiÇinli öğrencilerin yamaç paraşütü keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
down sendromlu neslihan düğün Pozantı

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.